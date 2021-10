Marcant gols amb el Vilajuïga, la UVic i a Bolonya. Aquesta és la trajectòria en pocs mesos d’Ismail Chaabouchi, el davanter altempordanès que va convertir-se en el màxim golejador de Catalunya la temporada passada, la 2020-21, que serà recordada com la de la pandèmia. Amb trenta-quatre gols en tretze jornades, Chaabouchi va ser un dels principals protagonistes del Vilajuïga i el seu ascens de la mà de Manel Cabezos. Ara, per compaginar el futbol i els estudis, l’altempordanès es troba a Bolonya a punt de fitxar per un equip de futbol italià.

«Tinc algunes opcions, però no ho he tancat encara. He vingut a Itàlia per poder compaginar els estudis i el futbol fora de Catalunya. A més, em serveix per conèixer nous entorns», explica el davanter altempordanès, un dels guanyadors dels premis «Amos de l’Àrea» que entrega aquest setmanari als màxims golejadors i porters menys golejats dels equips altempordanesos.

En paral·lel, el killer va competir amb la UVic als campionats d’Espanya d’universitats, on van acabar en la tercera posició. «Va anar molt bé, estem molt orgullosos de la feina que va fer l’equip. El nivell era molt alt i va acabar guanyant la UCAM Múrcia».

La idea és poder competir aquest any, també, amb la universitat osonenca. «Tornarem a competir per guanyar el campionat de Catalunya. Jo soc fora, però la idea és poder tornar-hi», afegeix Ismail Chaabouchi, pendent de poder jugar a futbol prop de Bolonya.