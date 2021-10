Els cent anys de futbol a Castelló d’Empúries se celebren aquest mes de novembre. Després d’un parèntesi obligat a causa de la pandèmia, el municipi recupera el programa dels cent anys de futbol amb el partit entre el FC Emporium i el FC Barcelona com a atractiu principal. Els dos equips de veterans es veuran les cares el diumenge 14 de novembre al camp municipal de futbol del centre històric. Així doncs, els veterans de Castelló d’Empúries i l’Agrupació Barça Jugadors tornaran a encendre la flama de l’Emporium cent anys després per commemorar l’inici del futbol al poble.

«Volem que el partit sigui una festa. Els únics requisits que demanem són comprar la samarreta i haver jugat en algun club de Castelló o Empuriabrava. Volem veure quants serem i com ens organitzarem i, a final de mes, començarem a muntar els equips. Segurament, serem més de vint-i-dos jugadors, però volem que tothom pugui jugar una mica i gaudir del partit», explica David Gutiérrez, un dels organitzadors del partit, juntament amb Rodrigo Arroyo i Francesc Moñino. Un partit que s’ha pogut gestionar, també, gràcies a la gestió de la penya blaugrana castellonina amb l’Agrupació Barça Jugadors. «Volem gaudir el partit. Aquest grup que ens hem ajuntat som exfutbolistes de tota la vida, volem passar-ho bé. Anem a jugar i gaudir de l’experiència», afegeix.

El dia abans, el dissabte 13 de novembre, es podrà presentar en societat el llibre «El nostre futbol 1920-2020» de Manel Puig i Palmer, un fidel retrat dels cent anys de futbol al municipi recopilats pel castelloní que, per fi, podrà ser presentat a la sala municipal. «L’Emporium és el nom del primer club de futbol que vam tenir a Castelló d’Empúries. Hem esperat tot aquest temps per poder presentar el llibre i fer el partit a causa de la pandèmia», explica Manel Puig i Palmer, autor del llibre. L’Ajuntament va impulsar la reedició del llibre titulat El nostre futbol, una mirada retrospectiva de la història d’aquest esport al municipi des de l’any 1920 fins al 2015.

El castelloní Manel Puig i Palmer, autor de l’obra original publicada fa un lustre, va ser el responsable d’actualitzar i documentar el passat del futbol a Castelló d’Empúries fins als nostres dies, una edició que serà presentada aquest novembre per immortalitzar un camí que va començar ara fa cent anys. «El futbol a Castelló comença el 26 de setembre de l’any 1920, quan el Futbol Club Emporium disputa el primer partit oficial. Això no vol dir que no es jugués anteriorment, però la data oficial i el primer club són aquests», explica Puig. I és que gràcies a la tasca del castelloní, es va poder concretar una mica més aquesta data simbòlica, ja que en un petit llibre editat per commemorar el setanta-cinc aniversari, l’exalcalde Esteve Ripoll va situar l’origen l’any 1922. El que no ha variat és el primer club de la història del municipi, l’Emporium, que pertanyia al Centre Català. «Hem comptat amb fins a nou clubs de futbol diferents, començant per l’Emporium i acabant amb la segona etapa de l’Esplais i el nou Empuriabrava- Castelló. Entremig han passat moltes coses», valora.

Fins a nou clubs han viscut al municipi en els últims cent anys. El pioner fou el FC Emporium (1920-30), seguit per la Penya Ràpids (1932-36), l’Esplais (1934-36), el CD Castelló (1940-47), AC Castelló (1946-56), el BP Castelló (1957-61), el CAAD (1961-70), l’Esplais des del 1971, el FC Empuriabrava (2000-15) i el nou Empuriabrava-Castelló des de l’any 2015.

Actualment, el municipi compta amb l’Esplais i l’Empuriabrava-Castelló en actiu, dues entitats que podran viure la celebració dels cent anys del seu esport al municpi amb la presentració del llibre i el partit del centenari.