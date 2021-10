Tot a punt per donar el tret de sortida a la primera edició de l’Olla de Tapis, una nova prova de trail running a l’Alt Empordà que arriba trepitjant fort per situar-se, ja des del seu naixement, com una de les referències a la comarca. El pròxim diumenge 10 d’octubre Tapis i Maçanet de Cabrenys acullen aquesta nova proposta esportiva amb dos recorreguts diferents. El primer, l’Olla de Tapis, consta de 21,4 quilòmetres amb un desnivell positiu de 1000 metres. El segon, el Tupí de Tapis, és de 8 quilòmetres i 260 metres de desnivell positiu. Una atractiva prova pels amants d’aquesta disciplina esportiva on ja s’hi han inscrit corredors destacats de la comarca com ara Abril Torrent, Samuel Dávila, Aina Cusí i Miquel Cruz, a més de corredors de la Catalunya Nord com ara: Frederic Vicens i Benjamin Desmet.

«És una primera edició, però som ambiciosos. Volem posar en valor el terreny de Tapis i Maçanet de Cabrenys i el seu entorn natural. A més, el circuit passa per la frontera entre Catalunya i la Catalunya Nord i volem treballar perquè acabi com una prova transfronterera», explica l’altempordanès Jep Coromines, organitzador i director de la cursa. I és que, precisament, la necessitat de «posar en valor el territori i el nostre entorn» és el que ha impulsat organitzar una prova que serveix per gaudir-ne a través del trail running.

Un entorn privilegiat

La ruta, en la seva part alta, permetrà veure tota la comarca i part del Vallespir amb un Canigó imponent a la part Nord, a més del Moixer, pic del Bassegoda i d’altres muntanyes. En plena cursa, es podrà gaudir d’una gran varietat de flora i fauna salvatge com ara faisans, isards, cérvols i àguiles daurades entre d’altres espècies. A més de tot tipus d’arbres mediterranis, eucaliptus o flors de neu.

Un els principals atractius és la pujada fins al Puig Falcó amb unes vistes impressionants, a unes quatre hores des de l’inici. A partir d’aquí, en l’últim tram de la ruta, al serrat de la Casilla, ja s’encara la pista que baixa fins a la carretera, que travessa per anar a la Casilla, baixada ja cap a Tapis per pista, corriol fins al riu dels Horts i, des d’allà, final d’un recorregut únic.

En un format més reduït, trobem el Tupí de Tapis, de vuit quilòmetres, per gaudir del paisatge i l’entorn entre l’Alt Empordà i l’Alta Garrotxa. En qualsevol de les dues propostes, les inscripcions estan obertes a www.olladetapis.cat.