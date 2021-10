Ja és oficial. Pau Gasol es retira. Així ho ha anunciat el jugador aquest dimarts a la tarda en una roda de premsa concedida en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona.

El pivot de 41 anys ha començat la seva compareixença llegint un comunicat que havia preparat per a informar, amb les seves pròpies paraules, de la notícia que tota l'ACB estava expectant a conèixer.

"Avui sóc aquí per a comentar-vos el que ja havíeu pogut anticipar: que em retiraré del bàsquet professional. És una decisió difícil després de tants anys, però meditada", ha dit Gasol. "Cal saber canviar de marxa i gaudir. Volia acabar jugant, no en crosses i amb operacions. Estic molt agraït a tots els que han contribuït al fet que això fos realitat, de poder fer-ho en el Barça, en el club que vaig debutar amb 18 anys".

Gasol, històric jugador espanyol que ha forjat la seva carrera en l'NBA, s'ha mostrat molt satisfet per la seva carrera professional, a la qual ha decidit posar punt i final en un emblemàtic acte en el qual no ha faltat cap personalitat rellevant del món del bàsquet espanyol i blaugrana.

"Moltes gràcies per ser aquí avui. El Liceu és un lloc molt especial. Al maig de 2019 decidim operar-nos del peu, una lesió molt complicada de recuperar-se. Signem per Portland uns mesos després amb el desig ambiciós de jugar en sis mesos. Tot anava bastant bé fins que va aparèixer una nova línia de fractura, i va ser un cop important. A partir d'aquí vam haver de reavaluar-ho tot i vam fer una operació nova. Molts dels doctors no les tenien totes que pogués tornar a jugar, però jo sóc una persona de reptes i em venia de gust lluitar per l'improbable. Tenia la il·lusió d'algun dia jugar davant de la meva nena, i lluitem per això", començava dient Gasol.

Després de l'anunci de retirada, Gasol va rebre un càlid aplaudiment dels presents. Un aplaudiment que es va repetir en cada silenci del baloncestista.

"He arribat a un punt en el qual estic molt tranquil. Semblava que la meva carrera havia acabat, però amb la il·lusió d'aconseguir una cosa diferent. Quan les coses van bé, es presenta l'oportunitat de poder jugar en el Barça, cosa que no estava en els meus plans. Agrair-los la confiança de donar-me aquesta oportunitat de contribuir en l'equip. Molt content, he fet moltes amistats amb els jugadors i ha estat una gran etapa en la meva carrera. I tornar a jugar amb La Família, amb la selecció. No vam poder aconseguir la medalla però poder jugar ja va ser un gran èxit", va afegir Gasol.

"En una llarga carrera has d'estar agraït a moltes persones. Fa temps em van dir que l'important no és arribar, sinó mantenir-me. Sempre he intentat ser millor i no posar-me límits", ha continuat Gasol, en un discurs ple d'agraïments i emocions, tant en ell com en els assistents.