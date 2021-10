Es confirma el que va avançar el diari Sport - del mateix grup editorial que el Setmanari de l'Alt Empordà - el mes de juliol passat: el Barça fitxa a Joel González perquè s'uneixi a l'Oficina d'Atenció al Jugador (OAJ). El mateix Joel ho ha confirmat amb una publicació a les seves xarxes socials.

Més que un club ❤️💙 pic.twitter.com/WIRBBYUQ7w — Joel Gonzalez Bonilla (@joelgonzaleztkd) 28 de septiembre de 2021

El vilafantenc Joel González, medalla d'or de taekwondo en els Jocs Olímpics de Londres en 2012 i bronze a Rio de Janeiro en 2016, a més de dues vegades campió del món, passa a formar part de l'Oficina d'Atenció al Jugador (OAJ), que estava ocupada per Pepe Costa que ha marxat al PSG amb Leo Messi.

El català va ser guardonat amb la medalla d'or de la Reial orde del Mèrit Esportiu de l'any 2013 i va obtenir el Premi Don Felip de Borbó al millor esportista espanyol de l'any 2012.

L'aposta per Joel hauria estat d'Enric Masip, assessor de Joan Laporta, que li hauria proposat al taekwondista com la persona idònia per a estar prop del vestuari del Barça.