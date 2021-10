L'accident mortal del pilot Dean Berta Viñales el passat 25 de setembre ha estat molt present aquest cap de setmana en les competicions de motociclisme. El jove Adrián Huertas, madrileny de 18 anys, després de proclamar-se campió del món de Supersport300 (la categoria petita del Mundial de Superbikes) va passejar una bandera amb la imatge del seu amic i rival, que competia en la mateixa categoria dedicant-li així el triomf de la carrera.

Marc Márquez, que va aconseguir diumenge la victòria en la carrera GP de les Amèriques de MotoGP, també va tenir un record pel jove pilot de Palau-saverdera Dean Berta Viñales. Com ha fet públic DAZN, Márquez confessa: "evidentment, quan ha sonat l'himne... honestament, tenia els meus dubtes si celebrar la victòria o no, però també s'han de saber separar les coses. Jo recordo molt de la família Viñales, perquè els conec des de petits i en el podi, quan ha sonat l'himne és el primer que m'ha vingut al cap, aquells dies en el kàrting de petits. Està sent un any difícil per al motociclisme, en general. No es pot parar això, però intentar gaudir, però sempre recordant-se els que se n'han anat".

Justament en aquesta competició, el pilot de Palau-Savardera Maverick Viñales havia decidit uns dies abans que no participaria per la recent mort del seu cosí. La seva primera intenció era fer-ho precisament en honor al jove corredor, però segons va afirmar el pilot el dolor ha estat més gran que el seu amor pel motor i, per tant, l'homenatge haurà d'esperar.