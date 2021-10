El Grup Iris ha presentat la sisena edició de la Cursa de la Dona de Figueres, divendres 24 de setembre al Museu del Joguet, en una posada de llarg del principal motor econòmic de l’associació. Una cursa que tornarà a repetir el format virtual el pròxim 7 de novembre per a garantir les mesures de seguretat sanitàries a causa de la Covid-19, amb la intenció de donar continuïtat a la marea rosa que omplia els carrers de la capital altempordanesa a les xarxes socials per segon any consecutiu.

En veu de la presidenta, Lídia Albert, juntament amb el regidor d’esports de l'Ajuntament de Figueres, César Barrenechea, i l’alcaldessa, Agnès Lladó, s’ha presentat la samarreta d’enguany com a símbol de la solidaritat ciutadana amb un missatge clar i concís en forma de crida per a incrementar la participació. I és que es volen tornar a fer passes endavant després d’una cinquena edició, l’anterior, molt marcada per una davallada preocupant de participants, també, per la delicada situació econòmica derivada de la pandèmia.

«Volem tornar a omplir les xarxes de color de rosa i tornar a ser visibles. És important transmetre que cada petit granet de sorra de cadascuna de les persones que fan el donatiu amb la samarreta està ajudant a altres persones afectades que ho necessiten. Aquest any, uns quants influencers ens han volgut ajudar després de saber la davallada d’inscripcions», explica Lídia Albert, presidenta del Grup Iris. I és que, reconeix que, enguany, el repte és tornar a motivar les inscripcions i apropar-se a les xifres prèvies a la pandèmia, unes inscripcions que es poden fer en línia a la web de l’associació o presencials a la botiga Valosport de Figueres.

Tanmateix, Albert ha explicat que, davant la situació que s’està vivint a La Palma, totes les samarretes guardades d’edicions anteriors i les que puguin sobrar enguany seran enviades a l’illa per aportar un petit gra de sorra sabent, des del Grup Iris, «la importància que pot tenir l’ajuda de tothom, per petita que sigui».

«El Grup Iris no ha fallat mai a la gent que ha ajudat, no els podem fallar. Ens hem d’inscriure, el donatiu és poca cosa en comparació amb tota la feina que fan», explica l’alcaldessa, Agnès Lladó.