A la cinquena va la vençuda. Un gol de Timo en el minut 56 de la segona part ha permès a la Unió Esportiva Figueres aconseguir el primer triomf de la temporada de Tercera RFEF en el camp del Vilafranca (0-1). Després de dos empats i dues derrotes, els blanc-i-blaus afrontaven aquest partit amb una certa pressió per sortir de la part baixa de la classificació i l'han superada amb un joc seriós i ben estructurat. Després de la victòria, el tècnic Moisès Hurtado ha dit que "és un premi al treball; no teníem recompensa i les sensacions estan sent molt bones. La valoració és boníssima, no es pot fer una primera part millor com la que hem fet; el Vilafranca ha reconegut la nostra superioritat".

En el primer temps, la Unió ha arribat a tenir quatre o cinc ocasions de gol que assenyalaven el camí. Una feina combinada amb una excel·lent defensa que no ha permès als locals batre la seva porteria.