El president del FC Barcelona, Joan Laporta, ha afirmat des de Madrid que el neerlandès Ronald Koeman "continuarà sent entrenador del Barça" passi el que passi en el partit d'aquest dissabte al Wanda Metropolitano davant l'Atlètic de Madrid (21.00).

Ha assegurat que "mereix un marge de confiança" perquè va acceptar ser tècnic blaugrana "en un moment de màxima dificultat institucional i esportiva" a l'entitat.

"Koeman continuarà sent entrenador del Barça. Entenem que mereix un marge de confiança per moltes raons. És barcelonista, la referència al món del barcelonisme. Continuarà, mereix un marge de confiança perquè és un barcelonista, estima el Barça. Ell va decidir ser entrenador del Barça en un moment de màxima dificultat institucional i esportiva", ha declarat als periodistes davant de l'hotel de concentració de l'equip.

A més, ha dit que tant el preparador holandès com ell creuen que l'equip millorarà quan recuperi efectius. "Després de parlar amb ell, veig que confia en aquest equip, sobretot a partir del moment que pugui recuperar els lesionats, que necessitem per ser més competitius".

"Creu en l'equip, és un barcelonista i mereix tenir aquest marge de confiança que mereixen tots. Nosaltres mateixos acabem d'arribar i mereixem aquest marge de confiança, i a Koeman també l'hi hem de donar i li donarem", ha insistit.

"Avui, amb independència del resultat, Koeman continua sent entrenador del Barça. Té contracte en vigor. Espero que ens retrobem amb les victòries de nou, amb el joc que tots volem. Sé que ell farà tot el possible", ha afegit.

Finalment, Laporta ha demanat paciència a l'afició culé després dels mals resultats, sobretot després d'una nova derrota en la Lliga de Campions davant el Benfica (3-0).

"Tots podem entendre les reaccions que hi ha hagut respecte a aquest tema. És complex. No estan sortint els resultats, però demano a l'afició que tingui un marge de confiança amb l'entrenador, que s'ho mereix, i que confiï en aquest equip, que quan recuperi els lesionats tindrem un equip molt més competitiu. Koeman vol que això funcioni, com tots els culés, i que tornem a guanyar i a jugar bé", ha dit.