A partir del proper 14 d’octubre, infants i joves de Roses podran gaudir una temporada més del programa de la Fundació Barça, que compta amb la col·laboració de l’àra d’Acció Social de l’Ajuntament de Roses i de la Diputació de Girona, i que treballa la inclusió social mitjançant la pràctica esportiva. Enguany, el programa s’obre a infants de 8 a 16 anys, i recupera l’espai dels camps de la Vinyassa, situats a la zona esportiva del municipi. Les inscripcions es faran els dies 5 i 7 d’octubre.

El programa de la Fundació Barça té per objectiu principal l’educació en valors fent servir com a eix vertebrador l’activitat física. L’adquisició i consolidació de valors socials com l’esforç, el respecte, el treball en equip, la humilitat i l’ambició, són els objectius buscats amb aquest programa. L’equip educatiu amb què comptarà l’activitat aquest any és el mateix de les temporades anteriors, amb formació i experiència en el projecte.

El nombre total de places de què disposa l’activitat és de 60. El programa es realitzarà a partir del 14 d’octubre, els dimarts i dijous de 17 a 19 hores. Per afavorir la participació, implicació i creació de grups reduïts i estables, cada sessió comptarà amb 30 nois i noies distribuïts per edats, de manera que cada participant assistirà un dia a la setmana. Previ a l’inici del curs, els dies 5 i 7, l’organització ofereix una presentació per informar les famílies de l’activitat i facilitar la documentació necessària per fer la inscripció. En cas de no poder assistir-hi, els interessats poden posar-se en contacte amb l’organització per correu electrònic: futbolnetroses@gmail.com.

La regidora d’Acció Social, Esther Bonaterra, destaca la importància del projecte "en pro de la socialització, el coneixement dels altres i l’educació afectiva i relacional". La regidora considera que l’atracció que genera la pràctica de l’esport entre les nenes i els nens, unida amb la imatge del FC Barcelona arreu del món, "facilita que els infants en situació de vulnerabilitat social se sentin atrets i participin en aquest projecte i puguin gaudir i adquirir una sèrie d’hàbits de convivència indispensables en el seu procés de creixement".