El ple municipal de l'Ajuntament de Roses celebrat ahir va aprovar definitivament el projecte per a la creació d’un circuit de bicicletes a l’aire lliure, que se situarà en un terreny de titularitat municipal ubicat a la zona esportiva, a la ronda de Dalt, entre l’escola Montserrat Vayreda i el Camp de Futbol de La Vinyassa. La nova instal·lació permetrà la pràctica de la BTT, enfocada a una vessant lúdica i no competitiva, i està destinada a usuaris de totes les edats i nivells.

Roses ampliarà properament l’extens ventall d’instal·lacions i equipaments esportius municipals de què disposa (camps de futbol de la Vinyassa, piscina coberta, pavelló i pista polivalent coberts, estadi, camps de futbol i vòlei platja, pistes de petanca, skate parc i street workout, rocòdrom…), amb la creació d’aquest nou circuit de 1.200 m² de superfície.

El circuit es planteja en un emplaçament sense grans desnivells i superfície horitzontal que es dotarà d’obstacles, corbes i pendents, i que comptarà amb un disseny amb àmplies dimensions per facilitar la llibertat de moviment. El recorregut incorporarà elements com dubbies, altiplans i peralts, així com troncs i pedres per crear els obstacles. Les zones es determinaran per diferents trams d’edat, modalitat i nivell tècnic, de manera que pugui ser utilitzat tant per un usuari experimentat com per un principiant que pugui evolucionar i progressar al següent nivell.

Les tasques a realitzar seran l’anivellament i aportació de terres que siguin necessaris, la formació de pendents, el perfilat i comptactat de materials i la col·locació d’elements i cartelleria, així com la formació d’una xarxa de drenatge soterrada per a l’evacuació de les aigües pluvials. El pressupost amb què compta el projecte és de 47.696,68 euros.

Amb aquesta actuació l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament continua apostant per la promoció i diversificació de l’esport, atenent també les modalitats en creixement i considerades no tracionals, molt relacionades amb els esports de natura i a l’aire lliure, com poden ser la pràctica del ciclisme, de BTT, del running, la natació en aigües obertes, etc. Donant resposta a aquestes noves pràctiques, l’Ajuntament ha incorporat instal·lacions com el rocòdrom dotat d’autodescensor, el street workout per a l’entrenament fitness a l’aire lliure, o el carril de natació en aigües obertes, així com 15 rutes per a la pràctica del running i 9 més per a les modalitats de ciclesme BTT, carretera i gravel.

La regidora d’Esports de Roses, Verònica Medina, senyala que "continuant amb aquesta diversificació, hem aprovat la incorporació del nou circuit per a bicicletes, que esperem ben aviat puguin gaudir tots els amants d’aquest esport". Destaca la feina feta per les associacions i pel Club Ciclista Roses, que ha impulsat una nova escola de ciclisme per a infants i joves que està tenint "una molt bona acceptació", assenyala. Totes les iniciatives que promocionen l’esport i la salut i els seus valors, i que contribueixen al dinamisme i a una societat activa, "compten, com no podria ser d’una altra manera, amb el nostre suport", assegura Medina.