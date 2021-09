El 12è Spanish Open de Futbolgolf, organitzat per la World Footballgolf Assossiation, se celebra de l'1 al 3 d'octubre a Maçanet de Cabrenys.

Hi participen nou països europeus: França, Alemanya, Espanya, Dinamarca, Noruega, Hongria, Bulgària, República Txeca i Suècia. En total, 78 jugadors.

El Futbolgolf Catalunya fa més de deu anys que està en funcionament i és l'únic de tot l'estat d'aquestes característiques, és considerat dels tres millors camps a escala europea.

Futbolgolf

És una disciplina esportiva que conjuga les regles bàsiques del golf, però s'hi juga tot xutant una pilota de futbol. El repte consisteix a fer entrar la pilota en diferents forats amb el mínim de tocs possibles des del punt de sortida, tot esquivant obstacles.

Aquest esport no hi entén d'edats ni de gèneres, s'hi pot jugar de manera individual o per equips.

Futbolgolf Catalunya té una superfície de 50.000 metres quadrats i compta amb 18 forats.