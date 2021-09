39 equips, 109 jugadores i jugadors i 46 parelles de dobles, unes xifres espectaculars per el retorn del Campionat de Catalunya de Comarques, tot un clàssic del tennis de taula per a palistes fins a Segona Nacional, en categoria masculina i Primera Nacional, en femenina. El pavelló municipal de Bàscara serà l'escenari, durant tot el cap de setmana, de la cita que degut a la pandèmia no es va poder celebrar ara fa un any.

Fa dues temporades es va poder jugar la competició, que ha tornat al nom del Comarques, amb un participació molt menor i sense competició femenina perquè només es va inscriure un equip. Aquest any, en seran 10 d'equips femenins que seran a terres gironines, 29 jugadores i 11 parelles de dobles. En categoria masculina, 29 equips, 80 palistes, perquè no tots els jugadors inscrits podran participar, i 35 parelles de dobles.

A més, el nivell del Campionat de Catalunya per Comarques serà molt alt, amb una barreja d'experiència i joventut en els inscrits, i amb una incertesa, emoció i sense favorits clars en cap de les proves. Alguns dels participants, pocs, saben que es alçar el títol en aquest campionat que comptarà amb participants d'arreu de Catalunya, Girona, Tarragona, Lleida i Barcelona. El present i el futur del tennis de taula català fins a Segona Nacional masculina i Primera Nacional femenina es donen cita en un torneig molt interessant.