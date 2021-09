La Cursa de la Dona de Roses torna a posar-se en marxa. Aquest cap de setmana s’ha donat el tret de sortida a la prova organitzada pel Club Atletisme Roses i la Fundació Roses contra el Càncer, que durarà entre el 25 de setembre i el 10 d’octubre. La cita, en format virtual i lliure per a poder realitzar entre les dues dates marcades, compta amb dos recorreguts diferents com a novetat, una característica que li ha donat el sobrenom de la cursa «mar i muntanya».

Actualment, s’han pogut assolir més de mil inscripcions confirmades, però l’objectiu de l’organització és poder assolir les mil cinc-centes abans del 10 d’octubre en el moment de tancar la prova anual que, enguany, arriba a una catorzena edició plenament consolidada. I és que la cursa inclusiva no compta amb cap classificació, només la inscripció virtual i el donatiu de deu euros per aconseguir la samarreta per ajudar en la lluita contra el càncer, ja que els beneficis es queden per a l’associació rosinca contra aquesta malaltia. Enguany, amb aquesta ambiciosa proposta de dos recorreguts diferents de mar i muntanya, s’espera poder captar l’atenció de més participants.

El recorregut de mar és més planer i és de cinc quilòmetres fins a Santa Margarida, mentre que el de muntanya són vuit quilòmetres que s’enfilen cap a la muntanya en format més «trail».

Imatges a xarxes socials

Com està passant en la gran majoria de casos de curses no presencials i flexibles, des de l’organització, s’ha fomentat la participació de la gent a través de les xarxes socials. I és que, ja que no es poden realitzar grans aglomeracions de gent, s’ha buscat tenyir aquests dies les pantalles dels telèfons mòbils amb imatges de la gent i la samarreta fluorescent d’aquest any amb el hashtag #14cursadeladonaroses.