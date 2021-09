El Consell Esportiu de l’Alt Empordà ha posat fil a l’agulla al nou curs 2021-2022 tenint en compte la convivència amb la pandèmia de la Covid-19. Ajuntaments, centres educatius i entitats esportives han pogut reprendre les activitats de l’òrgan comarcal per aquest curs, on encara continuen vigents les propostes adaptades a la situació actual.

A través de les activitats esportives, culturals, educatives i de lleure, les activitats del Consell Esportiu representen un valor en paral·lel al sistema educatiu actual amb l’esport com a eix dinamitzador. I és que, tot i el gran nombre d’activitats previstes per a nenes i nens, també es treballa activament en un programa per a joves, adults, famílies i gent gran que ofereixin rutines adaptades i segures d’esport.

Els programes del CEAE estan dividits en dos grans blocs: les activitats que es desenvolupen durant el curs escolar i es distribueixen durant la setmana per a complementar l’horari lectiu, i altres propostes de cap de setmana. Les acollides matinals i extraescolars de migdia i tardes, el programa «Nedar a l’Escola», el «Rodajoc» i el «Rodaesport» representen les principals apostes en col·laboració amb els centres educatius enfocats a diferents etapes. Les primeres, per exemple, són activitats esportives i de caràcter lúdic destinades a complementar l’horari lectiu, mentre que altres com les sessions de natació van incloses en l’horari lectiu dels alumnes. A més, el «Rodajoc» va dirigit als alumnes de cicle mitjà i pretén la recuperació de diferents jocs com a font d’intercanvi cultural. És La part visible i pràctica d’una proposta multicultural i un punt de trobada i d’unió del treball que fan els centres educatius.

D’altra banda, per als més joves, el CEAE ofereix durant la setmana, dinamitzacions joves, un programa que ofereix als joves adolescents un espai on poder trobar-se amb els seus iguals en un context informal i, alhora, es realitzen activitats ludicopreventives i altres aprenentatges que els permetran desenvolupar les seves capacitats col·laboratives i socials. A més, també hi ha disponibles i es reprenen el curs d’iniciació a tècnic esportiu (CIATE) i el curs de monitor d’activitats poliesportives (súper CIATE), una formació bàsica per al desenvolupament d’activitats esportives a l’àmbit extraescolar i ajudar així a sensibilitzar les petites entitats esportives, el personal tècnic voluntari, les famílies i acompanyants en la seva execució pràctica diària.

Més activitats en marxa

El cap de setmana també és una franja habitual per a les activitats del CEAE el Circuit Comarcal de Cross, les Competicions, partits i trobades de les diferents modalitats esportives de la comarca, esdeveniments que es desenvolupen durant els caps de setmana entre les diferents entitats esportives de diverses modalitats. També destaquen les jornades esportives en família, ofereixen la possibilitat de realitzar activitats populars en família als diversos municipis de l’Alt Empordà, a més de l’escola de natació comarcal, cada dissabte.

Completen la proposta per a tothom amb les activitats dirigides, el «walking futbol» i el manteniment per la gent gran, que es fa entre dues i tres vegades a la setmana, i tenen com a objectiu el manteniment de la condició física mitjançant el desenvolupament del sistema cardiovascular, la millora del to muscular i de la flexibilitat, així com la reeducació de la postura global del cos.