La Costa Brava arriba al final del Hobie Europeans Championship anunciant que el maig del 2022 acollirà els campionats del món. Aquest fet implicarà multiplicar el nombre de catamarans i de països representats i un gran ressò internacional per a Sant Pere Pescador.

Després de més de 37 anys i 22 edicions celebrades en destinacions turístiques d'arreu del món, l'arribada de la 23a edició del Hobie 16 Worlds confirma la Costa Brava com una destinació turística de primer nivell mundial.

Els Hobie 16 Worlds són reconeguts mundialment per les seus on ha estat organitzats, totes elles fàcilment identificables com a destinacions turístiques paradisíaques, com Fiji, Rivera Maia i Huatulco a Mèxic, Nova Caledònia, Tahití, Hawaii, Virgin Islands, Florida i Texas als EUA, Jervis Bay a Austràlia, Dapeng i Weihai a Xina, i que en les seves 22 edicions anteriors tan sols ha passat per Europa en dues ocasions: a Scheveningen (Holanda) i la darrera vegada a Sotogrande (Cadis), ja fa més de vint-i-quatre anys.

La designació de la Costa Brava com a escenari del Hobie 16 Worlds ha estat possible gràcies a l'èxit del Hobie Europeans Championship que hi ha finalizat aquest diumenge. Després de 12 mànigues disputades, la parella italiana mixta formada per Stefan Griesmeyer i Caterina Degli s’han proclamat campions d'Europa de Hobie 16 Open. El subcampionat del Hobie Europeans Championship ha estat pels francesos Aranaud Thieme i Ludovic Siguret, mentre que els també italians Pierandrea Gessa i Roberto Dessy han sigut tercers.

La primera tripulació espanyola en aquest Hobie Europeans Championship Costa Brava ha estat el catamarà de la parella formada per Marc Jovani i Marta Porta, que han aconseguit una meritòria desena posició. Aquesta és la primera vegada que s'ha organitzat un campionat d'Europa de vela lleugera a la tardor en aigües de Sant Pere Pescador, en unes condicions de vent molt variables en les quals s'ha navegat tant amb vents del sud (garbí) com del nord (gregal) que han exigit gran perícia als organitzadors - el Club de Vela La Ballena Alegre- en un camp de regates amb dues voltes a un recorregut sobrevent-sotavent.

El Hobie Cat es caracteritza per aglutinar oci i esport d'alt nivell i això explica que aquests dies, en aigües de la badia de Roses, amb els camps de regates situats davant de la platja del Cortal de la Devesa, es disputin dos campionats sota el mateix nom, el primer de caràcter més amateur -del 15 al 19- i l'Open -del 20 al 25 de setembre-.

Amb 40 embarcacions amb 80 regatistes de 10 països diferents, la flota més nombrosa ha estat l'espanyola, amb un total d'11 tripulacions, seguida d'Itàlia, Alemanya, França, Àustria, Bèlgica i Gran Bretanya, Països Baixos i Polònia i Grècia. El campionat l'organitzen conjuntament el Club de Vela La Ballena Alegre, el Club Nàutic l'Escala i la Reial Federació Espanyola de Vela, en col·laboració amb la Federació Catalana de Vela i l'European Hobie Cat Association. Esport i destinació turística van estretament lligats, i en aquest sentit el projecte de captació i organització d'esdeveniments esportius internacionals del Club de Vela la Ballena Alegre, -consolidat amb el pas dels anys havent organitzat durant més de vint edicions del Circuit Professional de Windsurf "PWA", i els recents èxits organitzatius en els Campionats d'Europa i del Món de catamarans- ha estat fonamental per a confirmar la celebració dels mundials de Hobie 16 a la Costa Brava, identificant la Badia de Roses com un dels millors espots per a practicar esports nàutics com la vela. La classe Hobie 16 compta amb més de 50 anys d'història i centenars de milers de navegants arreu del Món.

Les seves competicions i activitats gaudeixen del lema "Hobie way of life", el qual porta intrínsec gaudir de les jornades de competició, ja que és l'única classe de vela on la competició es desenvolupa amb els mateixos vaixells per a tots els regatistes, fabricats i customitzats especialment per a l'ocasió, amb veles de colors llampants, garantint que els guanyadors siguin els millors regatistes. Amb aquesta mateixa filosofia, l'organització porta intrínseca un extens programa d'activitats i lleure per als participants, regatistes de més de 20 països provinents de tots els continents acudeixen periòdicament a aquests esdeveniments. L'any que ve, les millors tripulacions de Hobie Cat d'arreu del món estaran a la Costa Brava per competir en Hobie 16 Worlds.