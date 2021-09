Aquest cap de setmana se celebra la 1a cursa popular a Ventalló, una proposta que surt al parc de la Bassa a les nou del matí de diumenge, 26 de setembre i s’enfila per la muntanya de darrere els Masos. Una aposta per fer poble que acabarà amb un dinar popular per a tots els voluntaris i participants per a celebrar una jornada divertida d’esport.