La Diputació de Girona ha estat l'escenari de la Presentació Oficial del Empordà Challenge i Costa Brava Challenge, els dos últims tornejos de la temporada del Challenge Tour que es disputaran abans de la Gran Final en Empordà Golf a l'octubre, i que tornaran a posar a la Costa Brava en el punt de mira del golf mundial.

“Junts arribem més lluny que sols”, afirmava el Diputat d'Esports i Vicepresident Segon del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, Jordi Masquef, en rebre a la Diputació a Nuria Font, Directora d'Empordà Golf; Ángel Gallardo, ambaixador del European Tour; Ramón Nogué, President de la Federació Catalana de Golf; i a Javier Gervás, Director General de JGolf, promotor i organitzador de tots dos tornejos que va arrencar explicant la seva rellevància: “Són dos tornejos que repartiran 200.000€ en premis cadascun d'ells. Participaran 108 jugadors dels quals 96 són els millors jugadors del rànquing del Challenge Tour que vénen de més de 15 països. Tindrà una important cobertura televisiva, de més de 100 hores de televisió que s'emetrà en més de 150 milions de llars de 20 països, incloent països nòrdics i el Regne Unit a través d'Sky Sports. El camp de golf ha rebut diverses visites de la Green Section de la RFEG que està treballant amb el greenkeeper d'Empordà Golf i estarà en magnífiques condicions perquè siguin un èxit”.

Un camp de golf que ha tingut unes importants reformes que posaran a prova els millors jugadors del Challenge Tour, com afirma Nuria Font, Directora d'Empordà Golf: “Per a nosaltres és un honor albergar dos tornejos de la categoria del Challenge Tour, un pas endavant enorme però també un repte emocionant, i estem molt orgullosos d'estar a l'altura. En els últims dos anys Empordà Golf ha fet un canvi de 180è en el camp i les instal·lacions. Esperem que els jugadors gaudeixin d'aquestes millores que s'han fet. Quan rebem la proposta de Javier Gervás, assumim que suposaria un gran esforç i treballar contra rellotge, però no ho dubtem i ens vam posar en marxa conjuntament amb els camps de Girona per a posicionar Girona com a destinació turística i de qualitat de primer nivell. Empordà Golf compta amb un disseny inigualable, una restauració innovadora i un hotel molt singular, i és la suma de tot el que ofereix la província el que realment enriqueix. El nostre somni és que Girona es converteixi en un destí de golf com ho és del ciclisme, un referent a nivell mundial, que no sigui una cosa puntual sinó que, amb l'ajuda de la Diputació, arribi a ser un torneig de referència en el Tour Europeu”.

Ramón Nogué, President de la Federació Catalana de Golf va felicitar a totes les parts per la iniciativa i va manifestar el seu suport afirmant que “estem en un moment crític, jo vinc del món de l'esport i Catalunya sempre ha estat bressol de grans esportistes i l'estem perdent. Per això el suport de les institucions és fonamental per a fomentar l'esport. Com a President de la Federació Catalana de Golf, la qual cosa més m'agrada és que la unió fa la força, i que hi hagi unió entre tots els camps de Girona. Empordá Golf és un dels millors camps de Catalunya i d'Espanya, un gran destí de golf i gastronòmic. En Empordà diuen que, ‘quan algú ve, torna’, i segur que aquest és el principi de més tornejos”.

Els testimonis llançats per Nuria Font i Ramón Nogué els va recollir de grat Ángel Gallardo en nom de l'European Tour, que va assegurar que “el moment que estem passant en el Tour és molt difícil, la situació és complicada, s'han cancel·lat tornejos i per als professionals també està sent molt dur. Per això, estic molt agraït pel suport de la Diputació, de la Federació i de tots els que heu fet possible que no sols no es quedin aquestes setmanes sense torneig, sinó que vinguin a Girona, a un camp tan impressionant com és Empordà Golf. Estic segur que serà un èxit per a repetir”.

Va finalitzar la presentació Jordi Masquef posant en valor la importància de rebre a la Costa Brava “dos tornejos de categoria i rellevància mundial. La Costa Brava és un destí golfístic, té 7 camps de golf i unes instal·lacions magnífiques. El golf és un producte turístic estratègic, no sols per a posicionar-nos sinó per a desestacionalizar el turisme. Des de la Diputació de Girona i Patronat de Turisme tenim un producte dedicat al golf que és molt important per a nosaltres i confiem que es cristal·litzi. Junts arribem més lluny que solos, i per tant és fonamental la col·laboració entre els camps de golf per a posicionar el sector a nivell mundial, aquesta la clau de l'èxit”.

L'Empordà Challenge, que tindrà lloc del 13 al 17 d'octubre, i el Costa Brava Challenge del 19 al 22, comptaran amb el suport del Challenge Tour, Empordà Golf, la Diputació de Girona a través del Patronat de Turisme de la Costa Brava i Kyocera i la Real Federació Espanyola de Golf. El promotor i organitzador és JGolf.

L'Empordà Challenge i el Challenge Costa Brava donaran suport a la celebració de la Solheim Cup 2023.