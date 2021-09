Joan Jorquera va aconseguir sumar la seva segona medalla d’or consecutiva en poc més de tres dies, després d’imposar-se en la President’s Cup celebrada a Turquia la setmana passada. Juntament amb l’or que es va penjar a Polònia, el rosinc va sumar dos campionats consecutius per mantenir el ritme en el rànquing mundial, actualment encara en la cinquena posició en la seva categoria, i pendents de l’actualització del pròxim divendres 1 d’octubre.

De la mà de la selecció espanyola de taekwondo, Jorquera continua sumant punts que no només serveixen per assolir l’ascens progressiu en la Federació Mundial (WT), sinó, també, per projectar-se en aquest no cicle olímpic que comença amb la mirada posada en els Jocs Olímpics de París 2024.

La superioritat de l’altempordanès a Turquia va ser aclaparadora, superant el turc Omer Kilic per diferència tècnica en el segon assalt. A partir d’aquí, el campió rus, Sergei Kirsanov, va plantar cara a Jorquera amb un empat en el tercer assalt dels quarts de final (20-20), on l’altempordanès va poder desempatar i completar la remuntada per arribar a les semifinals contra el campió turc, Emircan Turan. Jorquera va assolir l’objectiu d’arribar a la final i va assegurar-se la medalla i el podi amb un resultat de 23 a 18.

A la final, el serbi Novak Stanic es va retirar, donant com a campió el rosinc Joan Jorquera, completant el segon campionat consecutiu del taekwondista per signar un inici immillorable de la temporada sota la competitivitat de la selecció espanyola. I és que, de moment, l’altempordanès suma les seves participacions en aquest inici de temporada en medalles d’or, uns èxits que continuarà treballant des del CAR de Sant Cugat i el seu gimnàs familiar a Roses.