Aquest dijous s'ha presentat el Hobie Multieuropean Championship Costa Brava, que se celebra fins al 25 de setembre al Club de Vela La Ballena Alegre de Sant Pere Pescador. En realitat, es tracta de dos campionats en un - el primer de caràcter més amateur del 15 al 19 i el open del 20 al 25 de setembre- els que es disputen a aigües de la badia de Roses, amb els amps de regates ubicats davant la Platja del Cortal de la Devesa.

El Campionat l'organitzen conjuntament el Club de Vela La Ballena Alegre, el Club Nàutic L'Escala i la Reial Federació Espanyola de Vela, en Col·laboració amb la Federació Catalana de Vela i l'European Hobie Cat Association.

A l'acte de presentació hi han participat la representant territorial de l'Esport de la Generalitat a Girona, Anna Julià; el Vice-President del Patronat Turisme Costa Brava Girona, Jordi Masquef; l'alcalde de Sant Pere Pescador, Agusti Badosa; el gerent del càmping la Ballena Alegre, Àlex Trias; la presidenta de l'European Hobie Cat Association, Caterina Delle Ugli i el director de regata de l'Hobie Multieuropean Championship Costa Brava, Pep Subirats.

Tots els ponents han posat en relleu la tornada a la «normalitat» de les competicions i del turisme esportiu després de la pandèmia. El Vice-President del Patronat Turisme Costa Brava Girona, Jordi Masquef, ha destacat que el Multieuropean Championship Costa Brava «és un reflex de què es pot aconseguir amb la col·laboració pública i privada» i un model d'èxit del binomi turisme i esport «per al sector del càmping en un any, el 2022, que estarà dedicat al turisme esportiu».

Per la seva banda, la representant territorial de l'Esport de la Generalitat a Girona ha recordat que aquesta prova estava programada el juny de 2020 i que gràcies a l'esforç dels organitzadors, finalment s'ha aconseguit tornar a demostrar que «som una destinació turística excel·lent i tenim molt a oferir. Gràcies a esdeveniments com aquest, ens donem rellevància internacional i ens situem en lloc privilegiat per practicar esports de vela». Segons Julià, des del Consell Català de l'Esport es continuarà donant suport a projectes que «tenen impacte econòmic pel territori i la societat».

Finalment, l’alcalde de Sant Pere Pescador ha recordat que estem a mitjans-finals de setembre i que aquest tipus de campionats «ajuden a la desestacionalització turística al llarg de les diferents temporades i això és molt important per a la destinació».