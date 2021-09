El relleu a la presidència del Club de Rugbi Alt Empordà l’agafa Lluís Losantos Viñolas (Tarragona, 17 d’abril del 1978). Establert a Figueres, ha estat jugador, comptable i secretari de l’entitat, que busca créixer amb el nou projecte.

Des d'aquest mes de juliol, l'exjugador i secretari del club fa un pas endavant amb un nou grup que liderarà la junta directiva amb la finalitat de "professionalitzar" l'activitat del rugbi a l'Alt Empordà. El femení i l'escoleta són els pilars que vol impulsar per fer créixer el projecte en quatre anys.

És el nou president i el mandat encara no havia caducat. Què ha passat?

Davant la possibilitat de tenir un relleu, en Josep Maria Compte ens ha donat tot el suport del món. Sempre ho fa, és qui més en sap de rugbi de tota la comarca i tenim la sort de comptar amb ell. Dos anys després, hem vist que hi ha molta fusta per cremar. A l’Alt Empordà hi ha molt estranger de països on el rugbi és religió. Va sorgir un grup de gent que volia construir més que un equip i hem reunit aquestes idees amb ganes de passar de ser un grup de jugadors a un club esportiu. Un projecte il·lusionant per multiplicar els socis per deu, el pressupost per vuit, entre altres. Som ambiciosos.

Quines són les línies mestres del projecte?

Volem canalitzar les ganes de la gent i que responguin a una estratègia. Bàsicament, volem crear el club i una identitat pròpia en l’àmbit administratiu i esportiu, i assegurar la viabilitat de l’entitat. Estem a tercera catalana i volem arribar a segona o primera, això no es fa sol, implica un filial, un sub18 i uns requisits de la federació. Estem impulsant l’escola de rugbi que ens impulsarà en aquest sentit amb nenes i nens d’entre sis i divuit anys. La independència financera del club és una altra de les prioritats i, també, volem fer venir qui vulgui al club, veterans, però, sobretot, dones. El futur del rugbi s’escriu en femení, sens dubte.

Per cert, què tal va el projecte de Les Valkirias?

Fa temps que funciona, però sembla que aquest any sí que podrem aconseguir-ho. Estan molt il·lusionades amb els entrenaments. De fet, ara mateix, hi ha més noies que nois.

L’increment en el pressupost sembla ser significatiu. Es multiplica per quatre, gairebé.

Sí, parlem de passar de vuit mil a trenta-tres mil euros en un any. Suposa el dret a ser més independents econòmicament, però, també, una llista de deures. Això ens ajudarà en un altre dels nostres objectius, professionalitzar el club i que l’estructura creixi i es consolidi. Volem deixar de ser un club on tothom fa el que pot, quan pot, a tenir uns objectius clars per assolir i complir.

I què els hi agradaria aconseguir els pròxims anys?

Volem ser un referent del rugbi a la província de Girona. No podem comparar-nos amb el GEiEG, per exemple, però tot és començar. Volem diferenciar-nos pels nostres valors.

Quins són?

Ens hem definit com a amateurs, ens agrada jugar al rugbi. Hem de permetre que pugui jugar qui vulgui, donar el dret a tothom. Parlem d’integració en tots els àmbits. D’altra banda, volem fomentar l’esforç individual i col·lectiu, també fora del camp. També volem fomentar el respecte al màxim. És un dels valors tradicionals del rugbi, però volem generalitzar-lo i potenciar-lo.

I els objectius?

Amb aquests valors, volem aconseguir que el primer equip masculí arribi a primera catalana amb tots els requeriments que posa la federació. Compliríem uns requisits que ja formen part del mateix full de ruta. La idea, també, és que la dependència dels patrocinis passi d’un seixanta a un vint per cent del pressupost del club. Això voldria dir un increment de socis i que hauríem aconseguit captar l’interès de la gent per aquest esport.

Fa quatre anys del canvi de seu. Com estan a Empuriabrava?

El camp és immillorable, per l’entorn i la qualitat de la gespa. L’esport és un dels valors que vol potenciar l’Ajuntament, sempre han estat allà quan els hem necessitat.

Abans ho dèiem i ho hem deixat pel final. Si parlem de rugbi, parlem de Josep Maria Compte. Continuarà a l’estructura?

Crec que va néixer amb una pilota de rugbi. Ha estat l’ànima creadora de l’equip. Tingui el càrrec que tingui, sempre es pot comptar amb ell. És un pilar fonamental.

Per tant, els hi ha donat un bon punt de partida?

Completament. El club es basa en l’esforç de molta gent tots aquests anys. Fins ara hem pogut anar fent, però ara volem fer-ho diferent. Treballarem amb planificació per assolir els objectius i arribar on volem.