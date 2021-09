El primer equip del Futbol Sala Vilafant torna a la feina després de certificar el descens de Divisió d’Honor. Tot i la incertesa fins a finals d’estiu, el club continua amb les mateixes línies mestres del projecte esportiu, un descens que no fa variar el full de ruta dels vilafantencs que competiran a Primera Catalana aquesta temporada 2021-22.

L’escollit per dirigir el sènior A és Juan Diego Murillo, que arriba després d’una etapa de quatre temporades al Riudellots, des de la base, fins a assolir l’ascens de categoria a DH el curs 2019-2020. L’arribada del tècnic va estar marcada per un dels noms propis del club, Roberto Martínez, que va dirigir el Vilafant en el tram final del curs passat, i que va contactar amb Murillo per certificar la seva arribada al pavelló Joel González. «Tenia contacte amb en Roberto, havíem jugat fa molts anys en la mateixa categoria. Va valorar la feina que havia fet i em va explicar el projecte que hi havia a Vilafant. Hi ha un bon grup humà i moltes ganes de fer les coses ben fetes», explica el nou tècnic.

De moment, l’equip ha jugat dos amistosos de pretemporada. El primer fa una setmana, contra el Sant Julià, amb victòria altempordanesa per 3-5. El segon, aquest cap de setmana, contra el Manlleu, on els vilafantencs van ensopegar davant un equip més consistent i encara sense molts jugadors del primer equip en actiu (0-3).

En aquest sentit, la pretemporada l’estan protagonitzant jugadors del filial i el juvenil del club, dues peces fonamentals en l’esquema que Juan Diego vol valorar per aquest curs seguint la línia formativa del Vilafant. «He de dir que estic molt content amb el grup de jugadors del filial i el juvenil. Quasi tots són de Vilafant i porten jugant poc temps, però són un grup amb molt bona actitud, ganes d’aprendre i tenen nivell. Estem treballant molt amb ells i hi comptarem molt aquesta temporada. La idea és tenir una plantilla curta i sempre completarem convocatòries amb jugadors més joves perquè vagin entrant de mica en mica. Ells són el futur del club», afegeix el tècnic.

Tornar a Divisió d’Honor

Amb un projecte més madur, el Futbol Sala Vilafant buscarà recuperar la categoria. La projecció dels joves del filial i el juvenil, juntament amb l’experiència dels veterans, formen un grup ambiciós i amb marge de millora per poder assolir l’objectiu.

«Tenim molts jugadors de qualitat, però que vénen del futbol i és començar a treballar des de zero. Si ho fem bé, segur que estarem lluitant per l’ascens, estarem allà. Ara, el més important, és arribar bé físicament a la lliga i seguir treballant per veure els resultats en un futur», valora Juan Diego sobre els objectius del nou Vilafant pel curs 2021-22.