Javier Marrón va debutar com a tècnic de la selecció espanyola aquest mes d’agost. L’extaekwondista altempordanès va ser seleccionat per la direcció tècnica de la Federació per a la cita internacional a Tallinn (Estònia), en el campionat d’Europa cadet i sub21, l’última setmana d’agost.

Marrón, fins ara també entrenador de la selecció catalana, va celebrar com ningú l’èxit de la cadet Judit Córdoba i el sub21 Andreu Pérez, plata i bronze respectivament, i esportistes catalans tutelats pel figuerenc en la cita europea. Un èxit que es va ampliar amb la segona posició per equips de les noies i un bon grapat de medalles de la delegació espanyola a Estònia, amb un total de dos ors, dues plates i tres bronzes a les dues categories. «Estic molt satisfet, no m’ho esperava, la veritat, però em va fer molta il·lusió. Ha estat una oportunitat per viure l’experiència des de l’altra banda, no com a esportista, sinó com a entrenador. És un punt més en la meva formació i una experiència molt maca per a mi. Si em tornen a trucar, jo encantat», explica Marrón.

El responsable tècnic del gimnàs figuerenc Jan Su va fer el salt a la selecció catalana com a tècnic i, aquest agost, ha debutat amb les categories inferiors de la selecció espanyola. Aquesta designació es realitza des de la direcció tècnica, que selecciona entrenadors de les territorials per acompanyar els esportistes en les cites internacionals. Una experiència que valora molt el figuerenc per encarar el futur. «És una empenta més per a mi. Tinc moltes ganes de seguir en aquesta etapa com a tècnic», afegeix.