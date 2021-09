La Unió Esportiva Figueres ha incorporat Joan Maynau, un lateral amb molt recorregut per la banda esquerra. El defensa de Tossa de Mar, de 25 anys (29/3/1996), va jugar la temporada passada al Racing de Santander i a la UE Llagostera, de Segona B. A la categoria de bronze Maynau s'hi ha afiançat els darrers anys, sobretot amb el club llagosterenc, on hi ha estat un total de cinc temporades en dues etapes. Maynau, que ara es trobava sense equip, es va formar al planter del Badalona -últim any de juvenil-, Girona, Lloret de Mar, Premià i Tossa.

El selvatà explica que "he fitxat pel Figueres per la insistència del club, del qual m'han parlat molt bé, i perquè Vilatenim és un camp gran que em va bé per les meves condicions". L'ex del Llagostera creu que pot aportar "profunditat en atac, experiència i seguretat defensiva" i considera que l'objectiu del Figueres és "estar com més amunt millor, aspirant al màxim però amb tranquil·litat".

Maynau, 16è fitxatge, es retrobarà a la Unió amb excompanys al Llagostera com Pere Espuña i Pol Tarrenchs. SI Moisés Hurtado, l'entrenador, ho considera oportú, ja estarà disponible per debutar aquest diumenge (18.05 h) a Vilatenim davant el Vilassar de Mar en el segon partit de lliga de Tercera RFEF.