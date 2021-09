La primera edició del Torneig Nord està celebrant l’èxit del primer cap de setmana, on van competir els millors equips de base del bàsquet català en categoria infantil. I és que, sense gaire temps per a pair-ho, aquest cap de setmana del 10, 11 i 12 de setembre, la cita altempordanesa acull la segona ronda del torneig en categoria mini. Dos caps de setmana de bàsquet de base al màxim nivell per a intentar accelerar la consolidació de la cita, que busca ser una de les més importants del país en els pròxims anys.

En aquesta primera edició, de moment, hi ha un equip que ha sumat el ple absolut. Els dos representants del València Bàsquet es van endur els trofeus en categoria masculina i femenina del Torneig Nord inaugural. D’una banda, el femení va imposar-se per 64 a 58 a l’Spar Gran Canària en una final molt disputada. Per l’altra, el masculí valencià s’ha endut el trofeu després de superar el Barça en la final, on els blaugrana han estat molt poc encertats amb un 68 a 92 final per certificar el doblet del València Basket.

Continua la festa

El Torneig Nord continua aquesta mateixa setmana. Sense gairebé temps per descansar, l’organització ja ho té tot a punt per a la cita en categoria mini, també, amb un cartell d’alt nivell per a gaudir del millor bàsquet de base.

La cita, organitzada per l’Adepaf i el Peralada, busca completar novament un torneig que sembla està deixant molt bon gust de boca als equips convidats i als amfitrions en la seva primera edició, amb la mirada posada al futur.