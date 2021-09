El tennista espanyol Carlos Alcaraz va superar aquest divendres en cinc sets (6-3, 4-6, 7-6(2), 0-6, 7-6(5)) el grec Stefanos Tsitsipas per accedir a vuitens de final de l'US Open, un partit de tercera ronda amb tints de dia històric a l'Arthur Ashe, per la qualitat, desimboltura i èpica del jove de 18 anys.

En el seu primer US Open, amb 25.000 persones a les graderies d'una de les pistes més impressionants del món, Alcaraz va donar un recital amb el número tres del món en l'últim grand slam de la temporada. Amb el públic de la seva part, el murcià es va emportar el primer set i el tercer després de remuntar un 2-5.

Tsitsipas va demostrar el seu nivell i no va tirar la tovallola, forçant el cinquè amb un 6-0. A l'espanyol li va passar factura l'esforç i fins i tot va demanar atenció mèdica abans d'haver de començar el cinquè set. Es va guardar forces i tennis per al final, un 'tie-break' on es va imposar a l'altre costat del toll com el jugador més jove en quarta ronda d'un grand des del 1992.

El murcià va començar a la pista central de l'Obert dels Estats Units amb un 4-0 premonitori. El grec ja sabia què li esperava, i va elogiar en la prèvia el seu jove rival, i va mantenir la ment freda per mostrar el seu tennis, més agressiu a la resta per empatar el partit en el segon set.

El favorit va prendre les regnes amb un 2-5 en el tercer que semblava restablir l'ordre mundial, però l'espanyol li va tornar. Amb la seva mobilitat, Alcaraz va cercar el cop guanyador amb la dreta, però a més el revés li va funcionar a la perfecció i entre deixades i globus va començar a posar potes enlaire l'Arthur Ashe.

El murcià va salvar tres boles de set per arribar a la mort sobtada i guanyar la tercera màniga. El desgast li va passar factura i Tsitsipas va enviar el partit ràpid al desempat amb un 6-0. En aquell moment, l'espanyol va calcular la seva reserva i va poder sobreviure amb el seu servei, molt més tranquil el grec, fins als jocs decisius.

En el vuitè ja es va activar l'espanyol, gràcies a un revés que va marcar diferències. Sense boles de 'break', el cinquè va arribar a la mort sobtada, on les urpades van ser d'Alcaraz. L'espanyol, repartint deixades per deliri de la graderia, es va coronar a la Gran Poma, tot i que ara voldrà més contra l'alemany Peter Gojowczyk.