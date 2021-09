Sergi Luis Curz, Sepu (Palafrugell, 1977), és l'entrenador del Futbol Club l’Escala. L’equip ha començat la pretemporada amb molt bones sensacions, la quarta que dirigeix el tècnic baix-empordanès al Nou Miramar. Després d’un curs marcat per la pandèmia, en què l’equip va arribar a liderar la taula, la pilota torna a rodar al camp anxover amb la màxima il·lusió. En la seva quarta temporada a l’Escala, l’entrenador té clares les prioritats de l’equip i el marge de creixement per a aquest curs.

Tot a punt per començar la quarta temporada al Nou Miramar. Prou que dura la seva relació amb l’Escala.

La veritat és que venir aquí era un objectiu ambiciós quan estava entrenant Segona Catalana. L’Escala era un club que sempre aspirava a pujar a Primera i això em va portar aquí. Realment, crec que tot ha sortit bastant rodat, pugem el primer any, ens mantenim després i fem bona temporada, tot i la pandèmia, el curs passat. És un club molt seriós, ens portem bé, em donen tota la confiança del món i això es valora molt. Cinc minuts després d’acabar la lliga, ens vam entendre.

Canvia la presidència, però les línies mestres del projecte continuen intactes?

Sí, l’antic president continua a la junta directiva i no ha canviat gairebé res. Ens donen el suport i recursos que necessitem, i ens deixen treballar.

Parlem de la primera plantilla. Han intentat donar-li continuïtat?

L’any passat, tots estàvem retallats en recursos pel tema de la pandèmia. Estem a la costa, depenem dels comerços i la publicitat de les empreses d’aquí i va ser complicat per la caiguda del turisme. Vam confeccionar una plantilla jove, mantenint homes importants d’altres anys, i vam aconseguir-ho. Vam demostrar un nivell molt alt amb aquest grup i, aquest any, hem volgut mantenir-lo. Sempre hi ha moviments, però hem volgut potenciar algunes posicions que ens faltaven. El cent per cent de les nostres primeres opcions ens han dit que sí, estem contents. L’objectiu és mantenir-se a Primera Catalana, però l’any ho dirà.

La plantilla és més madura aquesta temporada?

Crec que té marge per millorar el que vam fer el curs passat. Vam deixar el llistó molt alt, amb opcions a tot, però crec que hem de donar-hi una volta més, millorar aspectes i fer un salt de qualitat.

Per cert, com va la pretemporada?

Hem fet dos partits després de tres entrenaments, contra el Figueres (1-2) i el Girona B (0-1), amb sensacions molt bones, meves i dels jugadors. Això reforça la idea i la predisposició de tothom.

Tot i la pandèmia, la Primera Catalana no ha deixat de ser la categoria més igualada.

Sí, estàvem en un grup molt potent, com tots, amb els equips gironins. La primera té això, un ritme i una intensitat diferents. Serà bonic tornar a jugar els derbis i sortir de la província cap a Barcelona.

Ningú ha encertat res sobre la pandèmia, els confinaments i tot plegat. Ara, creu que tindrem una lliga normal sense aturades?

Confiem en això. Frenar et talla la dinàmica competitiva, la condició física, etc. La temporada passada, vam pensar que també era una oportunitat per donar-ho tot, hi havia molta incertesa i podia sonar la flauta en qualsevol sentit. No ens va anar malament, dues jornades com a líders, opcions fins al final, però confiem a competir de forma regular.

Després d’una temporada tan bona, com passa amb els jugadors, alguna trucada deu haver rebut.

Sempre hi ha rumors, la província és petita. Com t’he dit, la junta volia que renovéssim per fer l’equip, i ho vam fer de seguida. Suposo que aquestes trucades ja no es van fer, però és normal. La meva idea era seguir aquí.

Últimament sembla complicat que un entrenador arribi a la seva quarta temporada en un club, no?

Penso que moltes coses han d’anar bé. Tots anem amb la mateixa idea, jugadors, tècnics, junta i gent de l’Escala. Quan això passa, suposo, que és el normal, hi ha aquesta connexió i confiança, sobretot en els moments delicats, que fa que tots anem sumant esforços.

Sempre l’han definit com un tècnic que treu el màxim rendiment dels seus jugadors. Què en pensa?

A mi m’agraden els jugadors amb caràcter. Si el tens, es pot controlar, si no, no es pot injectar. M’agrada donar molta confiança al jugador i ha de complir, se’ls ha de donar aquesta llibertat. A més, m’agrada ser exigent i directe.

Quin objectiu es marca per a aquest any?

Salvar-se, el pressupost ho diu així, l’Escala ha d’estar a Primera Catalana. Pas a pas, el que passi ho dirà la temporada i on siguem les últimes cinc jornades. Jo estaria content millorant el que vam fer l’any passat.