Des del segon mandat de la història del Club Futbol Base Roses, Baldiri Ricart i Argelés (Sant Climent Sescebes, 7/4/1956) n’és el president, i ja suma 22 anys al capdavant de la junta directiva. Amb el 25è aniversari del club l’any vinent, Ricart espera poder consolidar encara més el projecte esportiu i formatiu de la Vinyassa. El primer equip busca recuperar el seu lloc a Segona Catalana.

Com està el club actualment?

Estem en una fase de canvi generacional dels equips sèniors, també en altres àrees. Hem patit la pandèmia, com tothom, en el sentit que hem intentat donar la màxima flexibilitat en les quotes de la base. Aquest any, fem un esforç i les baixem respecte a l’any passat, també. També recuperem el futbol femení, que ja vam tenir fa uns deu anys.

Han presentat un nou projecte amb cares noves.

Sí, hem apostat per Napo Cayuela com a director esportiu i Vincenzo Galli com a coordinador de la base. És un tàndem que funciona, passem a tenir tretze o catorze equips amb una reestructuració important. S’incorporen nous entrenadors al club i confiem molt en la feina d’aquest grup humà.

Parlàvem dels equips femenins. Quins recuperen?

Un equip d’alevins i un d’infantils. Volem potenciar els equips femenins des de la base. Aquest any passat, ja venien noies a entrenar, però no competien per la situació i vam decidir que només entrenessis. Sumem unes vint jugadores i és una bona notícia.

Quins són els objectius d’aquest nou projecte de club?

Consolidar tots els equips. L’objectiu real és tenir dos equips per categoria en futbol onze i que arribin al primer equip.

Com es porta amb la resta de clubs del municipi?

Normalment, sempre hem estat dos fins fa pocs anys. Hi ha una rivalitat, sana, i ens portem bé, la veritat. No tenim cap problema de convivència. Ara bé, amb tres és més complicat perquè només hi ha dos camps.

A vegades sentim rumors sobre converses de fusió entre clubs. Quina és la seva postura?

No sé què passarà demà, però, ara per ara, no està sobre la taula. Penso que és bo pel municipi que no tinguem cap conflicte entre clubs i som prou responsables perquè no hi hagi problemes. És una qüestió de convivència.

Des del punt de vista de la base, què intenten implementar?

Tinc molt clar l’aspecte formatiu, és bàsic. Nosaltres sempre hem venut que el primer són els estudis, la resta ho podem solucionar, per exemple. A més, hem volgut potenciar el caràcter humà dels entrenadors. Tots volem tècnics formats, amb títol, i és important, però també bones persones. Ho estem aconseguint i ara seguim treballant.

L’any que ve celebren el 25è aniversari del club. Com volen arribar a aquest quart de segle?

No tenim cap objectiu marcat ni prioritats esportives. Volem ampliar i treballar la base amb bona gent.

Sobre el primer equip, l’objectiu és tornar a Segona Catalana?

Sí, sempre hem pensat que és la categoria més maca on podem competir, si es pot assumir econòmicament. Durant anys hem comptat amb gent que sortia de la base i formava el bloc d’aquest equip que va jugar-hi. Ara, com et deia, estem en aquest canvi generacional aquestes dues últimes temporades, amb molta gent jove. Volem fer-ho, però sense tornar-nos bojos, i potenciar el caràcter humà dels equips de la base, que afectarà a la llarga en el primer equip.

Després de més de vint anys com a president del Base Roses, com li agradaria deixar el club el dia que hi hagi un relleu?

Consolidat ja ho està. Simplement, que aquests valors que tenim i els quals ens omplim la boca continuïn. Quan hi hagi aquest relleu generacional a la junta, com ha passat amb els jugadors, que es pugui mantenir l’essència dels valors que volem transmetre.

S’està preparant aquest relleu per a un futur pròxim?

Sí, encara queden anys d’aquest mandat, però sí. Hem començat a incorporar noves àrees socials del club i volem que això creixi amb el temps. Resulta que molts jugadors que han acabat la seva etapa, s’estan incorporant a l’staff tècnic del club i la junta directiva.

Quin li agradaria que fos el futur del futbol al municipi?

No ho sé, la veritat. Penso que acabaran quedant dos clubs i prou. Històricament, a Roses, ha estat així, excepte algun any puntualment.