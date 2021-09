A tres dies per iniciar la lliga de Tercera RFEF, la UE Figueres ha aconseguit els serveis del defensa Toni Gamell, cedit per la UE Costa Brava, equip de Primera RFEF. El central gironí, de 22 anys (14/4/1999), jugarà tota la temporada que ve a la Unió després que el club que ara juga a Palamós hagi apostat per foguejar-lo. Gamell va arribar al Costa Brava aquest mateix estiu procedent del filial del Girona FC, de Tercera Divisió, i també té passat al CF Palamós. Amb els blanc-i-vermells hi va fer tota l’etapa de formació, un total de dotze temporades. “La Unió és un club històric i conec molts jugadors que han estat excompanys. Crec que hi ha un grup competitiu, un bon vestuari i en Moi (Hurtado) em pot ensenyar moltes coses”, explica Gamell.

El 15è reforç del Figueres aportarà alçada a l’eix de la defensa (1,90 metres) i experiència a una categoria on el curs passat va estar ben a prop de pujar a Segona. “Puc aportar seguretat, lideratge, contundència, sortida de pilota i compromís. Crec que puc ser una peça important en l’estratègia defensiva i ofensiva”, manifesta.

El gironí es retrobarà amb el porter Jaime González, amb qui va coincidir la temporada passada al Girona B, i en anys anteriors també havia jugat al costat de Dani Gómez, Pol Tarrenchs, Joel Arimany i Pol Blay. Per a Gamell, l’objectiu de l’equip ha de ser “lluitar pel màxim, tot i ser una plantilla jove crec que som un equip que pot estar a dalt”. Si Moisés Hurtado ho considera oportú, ja estarà disponible per jugar aquest diumenge (19 h) al camp del Sants en el primer partit de lliga, ja que els darrers dies s’ha entrenat amb l’equip i ve de fer la pretemporada amb el Costa Brava.