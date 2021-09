El Claustre de Sant Domènec ha estat l'escenari de la presentació del Bàsquet Nord, nom amb el qual es presenta l'aliança de promoció conjunta d'aquest esport entre el CB Adepaf i l'Albera-Peralada. L'acte ha comptat amb l'assistència dels representants dels dos clubs i els respectius alcaldes de Peralada, Pere Torrent, i Figueres, Agnès Lladó, a més del diputat d'Esports Jordi Masquef. Bàsquet Nord és el colofó a l'estreta col·laboració que han mantingut aquestes darreres temporades els clubs de les dues poblacions amb la intenció de potenciar el bàsquet femení i masculí. El nou Bàsquet Nord ha anat un pas més enllà i també ha presentat el seu nou director general, el maresmenc Carles Canals.

Oriol Rabert, president del club figuerenc, destaca que "Bàsquet Nord és el paraigua que agrupa la fusió d'aquests anys", una feina que té com a fruit, per aquesta temporada, la presència d'unes quatre-centes fitxes federades. Marc bertran, president de l'Albera-Peralada, constata que aquest treball conjunt no impedeix que "cada entitat conserva la seva pròpia identitat". L'Adepaf també manté una estreta col·laboració amb el CB Castelló, club al qual ha cedit la seva plaça de Tercera després d'obtenir la de Primera Catalana.

En els inicis d'aquesta entesa hi va haver la necessitat que tenia l'Adepaf de disposar d'un equipament com el pavelló de Peralada davant de les mancances que té la capital empordanesa. Els alcaldes de les dues poblacions han reconegut aquest fet, però tant Pere Torrent com Agnès Lladó han posat èmfasi en les "sinergies positives" que genera aquesta complicitat i la necessitat de reforçar la col·laboració entre municipis en aspectes com aquest.

La presentació de l'acord coincideix amb l'estrena del nou torneig de base amb equips de primera línia que es disputarà als pavellons de Peralada i Castelló d'Empúries.