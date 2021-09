El projecte del futbol femení al Mas Oliva continua agafant forma. Després d’anunciar els primers moviments fa unes setmanes, el club rosinc ja pot confirmar el primer equip i, molt probablement, un grup de base per aquesta temporada 2021-22. També Adrià Fernández entra en l’organigrama de l’AE Roses com a coordinador de la secció femenina per articular, en paral·lel, la base de l’entitat.

«La idea que tenim és a llarg termini i volem engrescar les nenes del poble. Ens il·lusiona molt i esperem que ens doni els seus fruits en uns anys», explica Nelson Hinojosa, coordinador esportiu de l’AE Roses, sobre les intencions del club respecte al futbol femení. «Hem fet alguns entrenaments per acabar de tancar la plantilla del primer equip, que ja compta amb unes quinze jugadores», afegeix. Una plantilla que arriba gairebé intacta de Vilafant i, anteriorment, de Vila-sacra.

El primer objectiu que s’ha marcat el club és consolidar el sènior femení i, a poc a poc, estructurar i construir una base de jugadores des de ben petites per poder donar continuïtat i formació al projecte. «Hem notat demanda, però és complicat fer equips per les diferències d’edat. Creiem que el de nenes nascudes entre el 2008 i el 2011 es podrà fer», afegeix Hinojosa sobre un projecte que ja està en marxa al Mas Oliva.