Joan Jorquera comença una nova temporada amb el repte de superar el brillant nivell del curs passat. I és que el rosinc va sumar els punts suficients perquè la WT, la Federació Mundial de Taekwondo, el situï en aquest inici de temporada en la sisena posició del Rànquing Mundial. En la seva categoria, -63 kg, Jorquera va aconseguir un bon grapat de podis en els campionats nacionals i internacionals, fins a sumar la medalla de plata en el Campionat Europeu a Sofia, Bulgària. Un llistó molt alt, a priori, per a una de les promeses del taekwondo català, que comença el nou cicle olímpic, amb París 2024 a l’horitzó, entre els millors del món.

Aquest agost, Joan Jorquera ha realitzat la seva estada de pretemporada al CAR Infanta Cristina de Múrcia, juntament amb els seus companys de la Selecció Nacional per preparar les seves pròximes cites internacionals. El rosinc està ultimant els detalls per a competir a l’Open de Polònia i l’European President Cup a Turquia, aquest mes de setembre, competicions puntuables per al rànquing de cara ja al pròxim cicle olímpic, el vinculat a París 2024.

Un cop acabada la preparació a Múrcia de la mà dels seleccionadors espanyols, Jorquera torna al CAR de Sant Cugat per obrir una nova temporada amb la màxima il·lusió.