La nova etapa de Maverick Viñales ha començat. El descans obligat per la suspensió i posterior extinció del contracte amb Yamaha ha durat més aviat poc, ja que, aquesta setmana, el rosinc ha començat a rodar amb l’Aprilia RS-GP. El dia 31 d’agost i l’1 de setembre, Viñales ha realitzat els primers tests al circuit italià de Misano Adriatico, el punt de partida a la integració del pilot rosinc en la nova estructura que l’acompanyarà la temporada 2022.

«Des del punt de vista tècnic, sempre és fascinant escoltar les impressions d’un pilot que prova la teva moto per primera vegada, especialment quan venen d’un campió com Maverick, al qual ens plau donar la benvinguda a l’equip», va explicar Romano Albesiano, director tècnic de l’equip Aprilia. «Després de la gran feina realitzada a la pista pel departament de carreres en els dos últims anys, afegim una peça més al creixement del projecte MotoGP, si bé és evident que necessitarà una fase d’adaptació molt pràctica, en termes d’ergonomia i de posada a punt, que sabem que varia per a cada pilot», va afegir Albesiano sobre els deures inicials a fer amb Maverick Viñales.

Una arribada sobtada

L’equip Aprilia Racing va anunciar la incorporació oficial del rosinc el passat 16 d’agost per a la temporada 2022, després de la ruptura entre equip i pilot per la suspensió i la tensió després del GP d’Àustria. Una decisió, la de Yamaha, de suspendre Viñales per «l’inexplicable funcionament irregular de la moto per part del pilot durant la carrera d’Estíria», que ha acabat amb la sortida de l’alt-empordanès de l’equip, tot i el compromís mutu de seguir competint fins al final de la temporada 2021.

El contracte que han signat les dues parts és per a una única temporada, deixant la continuïtat de Viñales a l’equip en funció dels resultats sobre la pista.

Així doncs, l’alt-empordanès tornarà a ser company d’Aleix Espargaró la temporada que ve i, també, torna a la marca amb la qual va debutar al Mundial el 2011, en la categoria de 125 centímetres cúbics.