L’Atlàntic serà l’escenari de la primera prova transoceànica del regatista alt-empordanès Carles Manera, de la mà de Varador 2000. El del Port de la Selva afronta la Mini Transat, que sortirà des de Les Sables-d'Olonne, a la Bretanya francesa, el pròxim 26 de setembre, fins a l'illa caribenya de Guadalupe, amb escala a Santa Cruz de la Palma. Un recorregut de més de quatre mil quilòmetres en solitari amb velers de la classe mini 6,5, que serviran com a bateig de Manera en la navegació transoceànica.

Durant els darrers cinc mesos, Manera s’ha preparat a fons disputant diverses regates a la costa atlàntica francesa per adquirir experiència, com a la Pornichet Sélect, la Mini en Mai, la Marie-Agnès Péron, la Mini Fastnet i la Puru Race. «L’objectiu era arribar a aquesta edició de la millor manera possible i ho faig molt més preparat del que m’esperava», explica sobre el primer objectiu, arribar a competir en la tradicional cita. I és que, amb més de trenta anys d’història, la Mini Transat és el bressol de tots els grans navegants oceànics d’arreu del món. «Per a mi, aquesta prova és un primer pas en l’aventura que vull emprendre. He competit en vela lleugera des dels onze anys i, ara, arribo a la meva primera regata transoceànica», afegeix, havent competit en cites europees i oberts del campionat mundial aquests últims anys.

A poc menys d’un mes per a començar, Manera es mostra ambiciós amb els seus objectius i, alhora, condicionat per les diferents generacions de naus. «Seria genial poder acabar entre els tres o cinc millors amb nau d’antiga generació, dins les nostres possibilitats. Al final, la flota està molt trencada en funció de la proa rodona –nova generació– del vaixell, però vull aprendre i fer una primera prova que em serveixi per a créixer en un futur», explica.

Al límit, sol i a l’oceà

Vint dies de regata a l’Atlàntic, sol, representa un dels principals desafiaments per a tots els participants que s’enfronten a l’oceà. «Cal tenir coneixements sobre la velocitat del vaixell, millores, estratègia, meteorologia, electricitat, materials compostos i reparacions per poder resoldre problemes sense assistència ni comunicació. Has de ser capaç de solucionar qualsevol problema que se’t presenti», explica.

La prova porta el navegant al límit, ja que, per exemple, Manera ha entrenat per dormir en tandes únicament de vint minuts consecutius. Una exigència física, mental i psicològica que espera que «arribi a bon port».