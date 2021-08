La primera edició del Torneig Nord busca superposar-se al context de pandèmia actual amb una proposta de primer nivell internacional en categoria mini i infantil. Els dies 3, 4 i 5 i 10, 11 i 12 de setembre són les dates marcades per celebrar un torneig inèdit en categoria infantil (U14) i mini (U12), respectivament, amb un cartell de referència del bàsquet base de Catalunya. Tanmateix, la participació internacional és un dels principals atractius a tenir en compte de la cita però, alhora, un dels principals hàndicaps a considerar en una logística complicada a causa de la pandèmia i les restriccions en la mobilitat entre països.

El CB Adepaf, el CB Albera-Peralada i el Bàsquet Castelló han confiat l’organització d’aquesta proposta a Pepe Socorro, fins ara cara visible de l’organització del torneig U13 del Bàsquet Vilafant. «Tot i la pandèmia, que ens està frenant bastant, la idea és organitzar el torneig, mantenir-lo i consolidar-lo, i que esdevingui un referent en les categories que tenim», explica Socorro sobre les intencions del torneig, uns objectius que queden en dubte pel context de pandèmia actual i les limitacions que han acompanyat l’organització durant aquests mesos. I és que el repte d’estructurar i executar un torneig internacional, actualment, representa tot un desafiament per als responsables. «Cada país té les seves restriccions, les seves maneres de fer i tots tenen realitats diferents. Havíem lligat l’Alba Berlín i el Bayern de Munich, però Alemanya va recomanar a la seva població no viatjar a Catalunya per la situació de la pandèmia. És respectable, decideixen les famílies dels jugadors i jugadores, però ens ha complicat la vida», afegeix.

Tot i aquest escull insalvable per a segons quines nacionalitats, Catalunya continua com un dels referents del bàsquet i aquest torneig, també, representa una oportunitat per a l’Alt Empordà. L’Stella Azzurra de Roma és un dels equips que sí que viatjarà cap a la comarca per participar-hi, igual que el Travel Team, un combinat de jugadors de base de tot el món que també s’ha vist afectat per la situació. Enguany, comptarà amb representants de França, Estònia, Letònia i Lituània, amb les baixes dels jugadors americans i del CSK de Moscou rus. «Sense la pandèmia, hauríem tingut molta més presència internacional. El nivell és molt alt i els interessa competir contra equips internacionals», comenta Pepe Socorro, que admet que un dels equips que finalment no ha pogut venir és l’Anadolu Efes de Turquia, equip de base del campió actual de l’Eurolliga.

Al màxim nivell

Una de les bases del torneig és el seu alt nivell competitiu. Un cartell de luxe nacional, tant en masculí com en femení, amb la presència d’equips com el Barça, la Penya, el València Basket, el GEiEG UniGirona, l’Estudiantes o l’SPAR Gran Canària, que complementen la presència internacional.

«Les esperances i expectatives són altes. En femení, tenim segurament quatre dels millors equips d’Espanya. En masculí, també», afegeix Socorro sobre una primera edició que espera poder superar unes expectatives ja de per si altes, amb una aposta que garanteix el millor bàsquet de base a les pistes de Figueres, Peralada i Castelló d’Empúries.