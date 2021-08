Els atletes espanyols Kim López i Yassine Ouhadi han aconseguit aquest dissabte la medalla d'or en les proves del llançament de pes de la classe F12 i dels 5.000 metres de la classe T13, respectivament, dels Jocs Paralímpics de Tòquio (Japó).

El llançador valencià amb discapacitat visual va defensar amb èxit el seu títol de campió, assolit fa cinc anys a Rio de Janeiro (Brasil) i va demostrar el seu bon actual estat de forma amb un millor llançament de 17,04 metres, nou rècord del món que millora en dos centímetres el que va marcar en l'Europeu.

El de Gandia arribava com el rival a batre per ser l'únic dels finalistes i ser l'únic llançador cec en haver superat els 17 metres. De fet, al juliol va assolir els 17,10, tot i que la marca no va ser homologada com a rècord del món.

Malgrat tot, a López li va costar entrar en la competició, on l'ucraïnès Roman Danyliuk va començar fort amb un tir de 16,53 metres. Es va convertir així en el rival més directe de l'espanyol, però no va millorar aquest resultat. Sí que ho va fer el valencià, primer amb 16,83 i després, en el penúltim tir, amb uns espectaculars 17,04 que li van valdre el seu segon or paralímpic. El seu company Héctor Cabrera va acabar setè amb 13,03 metres, la seva millor marca de l'any.

L'or del llançador de pes ha estat el segon de la jornada en l'Estadi Paralímpic; el primer se'l va endur l'hispà-marroquí Yassine Ouhadi El Ataby en els 5.000 metres de la classe T13 per a discapacitats visuals.

Ouhdadi era candidat al podi, per la seva condició d'actual subcampió del món i d'Europa de la distància, i per tenir la segona millor marca dels finalistes. En una carrera intel·ligent i sota molta calor, malgrat ser a primera hora del matí, ha sabut col·locar-se molt bé i recórrer uns 400 metres demoledors per imposar-se amb un resultat de 14:34.13. Ha acabat la cursa amb més d'un segon d'avantatge sobre el segon classificat, l'australià Jaryd Clifford.

No hi ha hagut més alegries en forma de medalla en l'atletisme nacional, tot i que la navarresa Izaskun Osés s'ha endut un diploma després de ser sisena en la final dels 1.500 metres T13 i registrar una nova millor marca personal de 4:39.92. A més, la madrilenya Sara Andrés ha estat desena en la longitud T64 (discapacitats físics) amb un millor salt de 4,54 metres.

D'altra banda, en els 400 metres T11, Gerard Descarrega, campió fa cinc anys a Rio de Janeiro, i el seu guia Guillermo Rojo s'han classificat per a la final amb el millor temps, 50.61 -és també el seu millor crono de la temporada-. Eduardo Uceda i Jorge Gutiérrez, malgrat aconseguir el quart millor temps (52.01), no han pogut accedir a la final, a la qual passaven els guanyadors de les tres sèries i el primer millor temps.