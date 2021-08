La Unió Esportiva Figueres ha lligat l’arribada del migcampista Pol Blay, que es converteix en el 14è fitxatge i que iniciarà una segona etapa a Vilatenim. El jugador de l’Estartit, de 23 anys (8/1/1998) i que portava dues setmanes entrenant amb l’equip, va militar al Figueres fa dos cursos (2019/20) i arriba procedent de CD Robres, de la Tercera Divisió aragonesa. Blay té experiència a Segona Divisió B, amb el CF Peralada-Girona B, i amb el CD Ebro. L’exercici passat, amb el Robres, el filial de l’Ebro, va disputar 26 partits i va anotar 7 gols.

En l’etapa d’un any al Figueres, el jugador baixempordanès va jugar 17 partits, en una temporada acabada abans d’hora per al Covid. S’adapta a les posicions del mig del camp, però també a la de central, i és un especialista en llançaments a pilota aturada, ja sigui en penals o servint córners i faltes. Blay explica que torna a la Unió “pel tracte proper del club i de la junta, hi vaig estar molt bé aquella temporada i l’interès que han mostrat juntament amb el del cos tècnic he decidit tornar la confiança”.

El de l’Estartit, que s’havia format al planter del Girona, Espanyol i Baix Ter, considera que aquest any “hem d'estar centrats i treballar tots en la mateixa direcció, és un equip molt nou i jove però segur que amb ganes de fer les coses bé. Veurem amb el pas de les jornades on ens posa la competició, però intentarem estar el més amunt possible”.

El Figueres, avui

ALTES: Joel Arimany (Deportivo Aragón), Jaime González (Girona B), Carlos García (Santfeliuenc), Suaibo Sanneh (Granollers), Pol Blay (Robres), Adri Expósito (Lloret), Nil Congost (Banyoles), Gerard Pouget 'Pugi' (Llagostera B), Albert Orriols ‘Urri’ i Jose Alberto Germán (Vic), Pere Espuña (Palamós), Timo Neshtukov (cedit Bllladalona juvenil), Marc Reñé (Oviedo juvenil), Adrià Ramírez 'Rami' (Espanyol juvenil) i Alejandro Montoro i Iván Pérez (Figueres juvenil)

RENOVACIONS: Dani Gómez, Jorge Torres, Pol Tarrenchs, Marc Bech, Pol Bastidas, Mario Mendoza i Pepu Soler (cedit al Banyoles)

BAIXES: Gabri i Ivan Vidal, Pol Gómez, Marc Medina, Víctor Valverde, Carles Coto, Uri Ayala, Marc Granero, Ousman Touray, Gallo, Andrés Díez, Pau Baró, Angel Blanco, Carlos Treviño i Enric Maureta

Entrenadors: Moisés Hurtado i Albert Moñino (2a temporada)