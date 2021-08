La pilota de bàsquet ha tornat a moure’s al pavelló Roser Llop de Figueres amb l’inici de la pretemporada de l’Adepaf, que estrena categoria a Primera Catalana. I és que el conjunt figuerenc ha assolit un doble ascens , als despatxos, aconseguint la plaça del Sant Quirze. Amb tres cares noves, sis renovacions i dos salts des del júnior, l’equip comença a rodar per poder agafar ritme per a una competició exigent.

«Afronten el repte de jugar a Primera Catalana amb molta il·lusió. La pretemporada ens ha de servir per integrar els nous jugadors al grup i, alhora, assentar les bases del nostre joc i posar-nos bé físicament per ser el màxim de competitius», explica el tècnic de la primera plantilla, Ramon Bech, sobre l’inici dels entrenaments de l’equip i els objectius per a aquesta pretemporada després de les vacances d’estiu.

L’exigència de la categoria representa un dels principals al·licients i hàndicaps que els figuerencs busquen suplir amb joventut i la continuïtat de més de la meitat del grup guanyador del curs passat. «El salt de Tercera a Primera és complicat pel ritme, i el nostre objectiu és ser humils i aconseguir la permanència», afegeix Bech.