El jugador del FC Barcelona Pedri González ha començat aquest diumenge unes merescudes vacances després d'un any complet sense descans -enllaçant Eurocopa i Jocs Olímpics en la seva primera temporada com a blaugrana- i després d'haver començat la campanya 2021-22 amb dos partits amb el Barça.

Pedri, que ha volat aquest diumenge a casa seva a Tenerife, es perdrà la tercera jornada de Lliga i -si no el cita Luis Enrique- aprofitarà l'aturada internacional per sumar gairebé tres setmanes de vacances. El canari ha publicat a les seves xarxes socials una foto camí a Tenerife i el Barça ha compartit la imatge afegint que són unes «merescudes vacances».

Pedri no jugarà amb els blaugrana contra el Getafe diumenge vinent, i continua a l'espera de saber si el convocarà Luis Enrique per a la següent ronda de seleccions. El jove de 18 anys tornaria a Catalunya a temps per al partit de la Lliga contra el Sevilla el 12 de setembre.

Pedri havia jugat només una temporada amb Las Palmas abans d'unir-se al Barça de Ronald Koeman al començament de la temproada 2020-21, però ràpidament es va convertir en un jugador clau. Des del seu debut al setembre passat, només Bruno Fernandes i Manu Trigueros (tots dos 56) han aparegut en més partits de clubs en totes les competicions que Pedri (54, empatat amb Marcus Rashford) entre els jugadors de les cinc millors lligues d'Europa.

Però Pedri també ha jugat 10 vegades amb la selecció absoluta espanyola en aquest període, inclosos els sis partits en la seva carrera fins a les semifinals de l'Eurocopa 2020. També ha fet sis aparicions en els Jocs Olímpics de Tòquio quan l'adolescent va ajudar Espanya a emportar-se la medalla de plata.

Començant la temporada 2020-21 amb la selecció espanyola Sub-21 el 3 de setembre de 2020--amb quatre partits a aquest nivell- Pedri ha jugat 74 partits amb club i selecció en menys d'un any.

A Koeman se li va preguntar sobre la imminent sortida de Pedri després de l'empat 1-1 de dissabte amb l'Athletic Club, en què va ser substituït als 62 minuts. «És millor donar-li aire ara, per no tenir problemes al mes de novembre», va explicar el tècnic culer.