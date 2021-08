El pilot empordanès, Maverick Viñales, i el fabricant japonès Yamaha han decidit mútuament posar fi amb efecte immediat a la seva relació contractual, tot i l'acord que havien assolit per al 2021. Després del Gran Premi dels Països Baixos es va anunciar que Yamaha i Maverick Viñales posarien fi anticipadament al seu contracte de dos anys (2021 i 2022) al final de l'actual temporada, però després dels recents esdeveniments en el Gran Premi d'Estíria i després d'una profunda reflexió per ambdues parts, s'ha arribat a la decisió mútua de separar-se amb efecte immediat. Maverick ha arribat a un acord, recentment, amb Aprilia, per a formar part del seu equip la pròxima temporada.

El britànic Lin Jarvis, director general de Yamaha Competició ha assenyalat en una nota publicada per Yamaha que «a Assen, Yamaha i Viñales ja van anunciar la decisió mútua de retallar el seu programa original 2021-2022 i acabar-lo a finals del 2021 i tant el pilot com l'equip es van comprometre a continuar fins al final de l'actual temporada, amb l'equip garantint tot el seu suport i el pilot donant el màxim esforç perquè poguéssim acabar el projecte de manera gran». «Malauradament, en la cursa d'Estíria no es va acabar bé i, en conseqüència, després d'una profunda consideració per ambdues parts, es va arribar a la decisió que seria millor per tots si acabàvem l'associació abans», va recalcar Jarvis.

«La separació anticipada allibera el pilot per seguir en la direcció que esculli en el futur i també permetrà a l'equip centrar els seus esforços en les curses restants de la temporada 2021 amb un pilot substitut, encara per determinar», va agregar el responsable de Yamaha. «M'agradaria expressar el sincer agraïment de Yamaha a Maverick pels bons records i l'apreciat treball que ambdues parts han realitzat durant els quatre anys i mig que hem passat junts i que ens han permès aconseguir vuit victòries, 24 podis i dos tercers llocs en la classificació general de pilots del 2017 i 2019», va recordar Lin Jarvis.

Per la seva part, Maverick Viñales ha explicat: «Després de la nostra decisió a Assen de separar els camins un any abans, també es va decidir el compromís a completar la temporada actual amb el màxim esforç per ambdues parts, però la cursa d'Estíria no va resultar com esperàvem, i malauradament no va acabar bé». «Després de considerar-ho detingudament, totes les parts hem acordat que el millor seria posar fi a l'associació amb efecte immediat i haig d'estar profundament agraït a Yamaha per la gran oportunitat que m'ha brindat i agraït pel suport que m'han donat durant aquests anys i recordaré amb orgull els resultats que hem aconseguit junts», va ressaltar Viñales. «Sempre tindré un gran respecte per Yamaha i els desitjo el millor», va assegurar el pilot espanyol, que ara ja té la seva carta de llibertat definitiva i només queda saber si podrà pujar abans del final de la temporada a la seva nova marca, la italiana Aprilia, com a company d'Aleix Espargaró, donat que el seu actual company, l'italià Lorenzo Savadori es troba lesionat.