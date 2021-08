Gabriel Baltazar Martins, un portuguès nascut a Algarve fa 33 anys i resident, actualment, a Catalunya, va pujar a la seva bicicleta per sotmetre’s a un repte de 14 hores de durada per recaptar fons a través de la plataforma Gofundme. Els beneficis van destinats a ajudar a l’Agrupació de Defensa Forestal (ADF) de l’Alt Empordà, per la seva tasca de vigilància, prevenció i suport en l’extinció d’incendis, arran del passat incendi del 16 de juliol, que va afectar 415 hectàrees del Cap de Creus. Amb la iniciativa, el ciclista pretén donar exemple a nivell de país, ja que ha generat molts elogis al territori del Cap de Creus.

El repte consistia en un Everesting en bicicleta de carretera, pujant i baixant, des de les sis del matí fins a les nou del vespre d’aquell dissabte, la muntanya de Sant Pere de Rodes, des del Port de la Selva, fins aconseguir recórrer l’altitud del Mont Everest (8.849 metres). Martins i el seu equip van aconseguir recaptar 260 euros amb la guardiola posada a Sant Pere de Rodes i 330 euros més en línia, una xifra econòmica que no era l’esperada. Martins, el qual explicava que està ben connectat al món del ciclisme –és nutricionista de l’equip d’Israel– destacava el fet que «el resultat a nivell personal va ser molt bo, ja que vaig demanar la mà a la meva xicota», segons confessa.

Tota la recaptació és per a les ADF de l’Alt Empordà per a tasques de prevenció, coordinació i extinció d’incendis; elaborar programes de vigilància; execució de plans de prevenció, creació i manteniment d’infraestructures, xarxa de camins i punts d’aigua; formar nous voluntaris de la ADF federades a la comarca; i col·laboració activa en l’organització, el control i l’execució de mesures dictades per la Direcció General de Patrimoni Natural i Mitja físic en matèria de prevenció.

«Penso que la iniciativa d’en Gabriel és un repte per a ell mateix, perquè aconseguir aquest Everesting continuat en un sol dia, físicament, és un repte molt dur. I el fet que ho volgués vincular a fer un donatiu a les ADF de l’Alt Empordà diu molt a favor d’ell en aquesta sensibilitat dels incendis de Llançà i el Port de la Selva», explicava Antoni Godoy, membre de l’ADF de Llançà, que va donar suport logístic al jove ciclista portuguès. El repte ha deixat un bon regust de boca al Cap de Creus per a altres ocasions.