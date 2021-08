La XXII edició de l’Obert d’Escacs de Figueres Miquel Mas s'ha disputat aquest cap de setmana passat amb dos torneigs en dos dies. El dissabte 14 d’agost s’ha disputat un obert en la modalitat d’escacs Actius, amb nou rondes, a un ritme de quinze minuts més tres segons per jugada, mentre que el diumenge al matí s’ha jugat un format d’escacs llampec -blitz- amb nou rondes a tres minuts més dos segons per jugada. Gairebé noranta jugadors han pogut participar en el torneig al Casino Menestral Figuerenc.

L’Actiu del dissabte va comptar amb cinquanta-quatre jugadors, on destacaven el Mestre Internacional (MI) Alexandre Bofill, els Mestres Fide (MF) Abel Làzaro i Eduard Ibañez, i els Mestres Catalans (MC) Óscar Baños i Jordi Serra. El torneig va estar dominat des del principi pel jove jugador i nou integrant del Figueres Abel Lázaro, que es va situar amb sis punts després de les sis primeres rondes. Però unes taules a la setena ronda contra Juan Alber Garcia i, sobretot, la derrota contra el MI Alexandre Bofill, van posar emoció a la darrera ronda. Finalment, la classificació va reflectir un quàdruple empat a set punts, que el sistema de desempat va deixar com a campió al MF Abel Làzaro, segon classificat Juan Alber Garcia, tercer i quart el MI Alexandre Bofill i el sub12 Daniel Salinas.

La resta de premiats van ser Josep Ma Vilanova, Blai Higueras (Olot) i Oriol Pelegrin (Colon Sabadell Chessy), com a campions dels seus respectius trams d’Elo i, respecte als trams d’edat, Pau Manel Prada (Colon Sabadell Chessy) va ser el primer sub12, Heribert Jurado (Olot) el primer sub16 i Antonio Otones (Hostalric) el primer major de cinquanta-cinc anys.

Pel que fa al format d’escacs Llampec (Blitz), celebrat diumenge, on van prendre part trenta-tres jugadors, es van intercanviar les dues primeres posicions, ja que Juan Alber Garcia va ser primer, i Abel Làzaro segon. En aquest cas, el format va ser un sistema suís inicial a nou rondes, on Làzaro es va imposar amb vuit punts de nou, seguit per Garcia, amb set, Jurado amb sis i mig, i Verdaguer amb sis.

Posteriorment, es va celebrar va celebrar una semifinal i final entre els quatre jugadors anteriors, on es va imposar Garcia, per davant de Làzaro, seguit de Verdaguer i Jurado.