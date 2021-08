La demarcació de Girona s'erigeix com una destinació esportiva de primer ordre mundial gràcies al ciclisme de carretera; l’organització de tornejos de futbol, bàsquet, golf i tennis; la realització de copes i mundials de vela i esquí, o la programació de camps d’entrenament. Els promotors de l’esport i els agents turístics s’uneixen per desenvolupar l’esport des de la vessant turística a fi de rendibilitzar els avantatges competitius que ofereixen el clima i els paratges naturals de la Costa Brava i el Pirineu de Girona. Sumant-hi la qualitat de l’oferta turística i de les excel·lents instal·lacions esportives, pretenen captar nous públics, organitzar estades d’entrenament i competicions esportives de gran abast.

En aquest sentit, el Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona i l’Ajuntament de Lloret de Mar reforcen el seu posicionament en aquest sector col·laborant i participant activament en l’organització del primer Congrés Mundial de Turisme Esportiu. L’esdeveniment, l’impulsen l’Agència Catalana de Turisme de la Generalitat de Catalunya i l’Organització Mundial del Turisme (dins del marc de l’Agenda per al Desenvolupament Sostenible 2030) i tindrà lloc el 25 i 26 de novembre al Palau de Congressos Olympic de Lloret de Mar en un format híbrid.

El congrés professional es fixa com a objectiu principal reforçar la relació entre el turisme esportiu i el desenvolupament sostenible i inclusiu, la diversificació, la diferenciació i la desestacionalització. L’esde­veniment comptarà amb ponents de reconegut prestigi internacional i amb l'assistència de mig miler de professionals i experts en un complet programa de conferències, tallers i taules rodones. Simultàniament al congrés, es programaran diverses activitats esportives per als assistents, hi haurà comunicacions acadèmiques i visites tècniques a instal·lacions esportives de la demarcació, i alhora s'habilitaran espais per als treballs en xarxa a fi que els participants puguin aprofitar sinergies.

Destinació de turisme esportiu capdavantera d’Europa

Les comarques gironines comptem amb una llarga tradició organitzativa d’esdeveniments i competicions esportives indoor i outdoor, en equip i individuals, amateurs i professionals, nacionals i internacionals, com ara de futbol, basquet, ciclisme, natació, triatló, rem, piragüisme, atletisme, vela, running, tenis, golf, i moltes altres disciplines, que apleguen milers d’esportistes i la situen com una destinació capdavantera en l’àmbit europeu. És remarcable com en els darrers anys ha guanyat pes l’activitat ciclista i de triatló a la demarcació de Girona gràcies a la instal·lació permanent d’esportistes i equips professionals d’elit d’aquestes disciplines.

Els esdeveniments esportius de qualsevol dimensió i procedència mobilitzen esportistes, acompanyants i visitants, i donen com a resultat un gran impacte econòmic en els territoris que els reben. Segons el Centre d’Estudis Sports Lab de la Universitat Pompeu Fabra, el 2018, prop de 260.000 turistes internacionals van escollir Catalunya per motius esportius i això va generar una despesa de més de 139,5 milions d’euros.

En aquest sentit, fa cinc anys es va constituir el Club de Màrqueting de Turisme Esportiu de la Costa Brava i el Pirineu de Girona, impulsat pel Patronat de Turisme Costa Brava Girona, per estructurar, potenciar i promoure específicament l’oferta de turisme esportiu existent a la demarcació entre els públics —esportistes, empreses, equips, federacions i entitats esportives amateurs i professionals— d’arreu del món. Actualment aquesta plataforma promocional reuneix una cinquantena d’entitats i empreses diverses que ajunten esforços i sinergies a fi de generar noves oportunitats de negoci en el territori.

Amb anterioritat, l'Agència Catalana de Turisme va crear la Marca de Turisme Esportiu, una distinció que s'atorga als municipis, equipaments i empreses especialitzades que compleixen els estàndards de qualitat en les diferents disciplines esportives. Els reconeix l'excel·lència en els recursos i els serveis perquè esportistes d'elit, professionals i fans dels grans esdeveniments esportius puguin realitzar la pràctica esportiva o gaudir d'esdeveniments i campionats. Lloret de Mar va ser un dels municipis pioners a rebre el certificat Destinació de Turisme Esportiu (DTE) per l'Agència Catalana de Turisme. El 2006, en les disciplines de futbol, atletisme, natació, esports col·lectius i ciclisme; posteriorment, en running i triatló. El municipi disposa d’una àmplia infraestructura hotelera per donar cabuda a tots els assistents al congrés i als diferents esdeveniments paral·lels. La població rep anualment més de 60.000 esportistes i acompanyants, i durant l'any 2019 va acollir un total de 446 esdeveniments i competicions esportives.

Per la seva part, l’any 2015 Girona va obtenir el certificat en les especialitats de ciclisme, atletisme, natació, tennis i running. La Marca de Turisme Esportiu s’ha lliurat també als equipaments esportius de referència de la Ciutat Esportiva de Blanes, l’estany de Banyoles i el centre Skydive Empuriabrava a Castelló d'Empúries.