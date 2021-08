Gerd Müller, sobrenomenat "El Bombarder" o "Torpede", ha mort avui als 75 anys, ha comunicat el Bayern Munic, el club al qual està lligada la carrera d'aquest golejador llegendari del futbol alemany.

"Avui és un dia tràgic, negre, per al Bayern i la seva afició. Gerd Müller va ser el més gran davanter de la història, una persona excel·lent i una figura del futbol mundial", ha escrit el president del club bavarès, Herbert Hainer, en un comunicat.

Müller va arribar al Bayern el 1964 i va marcar una era en aquest club, que va deixar el 1979. Com a internacional del seu país va ser campió d'Europa el 1972 i del Món, dos anys després.

Al marge de títols, el "Torpede Müller" era una figura estimada pels seus compatriotes, tant pels seus èxits esportius com pel seu tarannà senzill, que no va tractar de competir en protagonisme amb altres històrics del Bayern, el "kaiser" Franz Beckenbauer i Karl-Heinz Rummenigge.

Va passar els últims anys apartat de la vida pública. El 2011 se li va detectar Alzheimer, encara que no es va saber fins al 2014.

A Müller se l'associa als èxits del Bayern Munic i de la selecció alemanya dels anys setanta. Va tenir, fins fa uns pocs mesos, el rècord absolut de gols en una temporada, amb 40 en la 1971/1972.

El maig passat el va destronar l'actual davanter estrella del Bayern, el polonès Robert Lewandowski, en marcar-ne 41.

Però per a la memòria col·lectiva de la Bundesliga Gerd Müller continuarà sent el golejador per antonomàsia de tots els temps.

"La notícia de la mort de Gerd Müller ens ha commocionat a tots", ha assegurat el president de la Junta directiva del Bayern i exinternacional alemany Oliver Kahn.

"És una de les grans llegendes del nostre Bayern. Ningú ha superat rendiment i continuarà sent per a l'eternitat una pàgina de la història del Bayern i del futbol alemany", prossegueix l'exporter.

Müller va disputar 607 partits oficials amb el club bavarès i va marcar 566 gols per al club. Només en partits de lliga va aconseguir 365 punts, la qual cosa li converteix en el seu màxim golejador.

Amb la samarreta nacional va disputar 62 trobades i seu va ser el gol que li va donar el Mundial a Alemanya enfront d'Holanda.

Després de guanyar quatre lligues amb el Bayern i quatre copes alemanyes, Müller va deixar el seu club de tota la vida per a anar-se’n a la lliga estatunidenca a acabar la seva carrera al Fort Lauderdale Striker.

Va passar uns anys als Estats Units, ja retirat, per tornar el 1984 a Alemanya.

No es va adaptar bé a la inactivitat futbolística. Els últims temps, amb la demència diagnosticada, els va passar en el seu món, sense gairebé menjar i pràcticament tot el dia tombat al llit, segons relatava la seva dona, Uschi Müller, en una entrevista al popular diari "Bild", quan va complir els 75 anys, el novembre passat.