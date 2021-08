El fabricant japonès Yamaha ha decidit baixar de la moto el català Maverick Viñales per considerar que en l'anterior carrera del Gran Premi d'Estiria de MotoGP va forçar la fallada mecànica a la seva YZR-M1, posant en perill a la resta de pilots. Maverick Viñales, que va anunciar després de la carrera dels Països Baixos que no continuaria amb Yamaha el 2022, no serà substituït per cap altre pilot en la segona carrera del circuit Red Bull de Spielberg.

"Yamaha lamenta anunciar que la inscripció de Maverick Viñales al GP d'Àustria d'aquest cap de setmana ha estat retirada per l'equip Monster Energy Yamaha MotoGP", informa la marca en un comunicat fet públic aquest dijous, 12 d'agost.

I assegura que "l'absència es produeix després de la suspensió del pilot per part de Yamaha a causa de l'inexplicable funcionament irregular del pilot amb la moto durant la carrera d'Estiria del cap de setmana passat".

"La decisió de Yamaha és conseqüència d'una anàlisi exhaustiva de la telemetria i les dades dels últims dies", explica en aquesta nota el fabricant japonès.

La conclusió a què arriba Yamaha és que "les accions del pilot podrien haver causat un dany significatiu en el motor de la seva moto YZR-M1, la qual cosa podria haver provocat greus riscos per al propi pilot i possiblement suposar un perill per tots els altres pilots de MotoGP durant la carrera".

A més, la nota de Yamaha afirma que ulteriors decisions relatives al futur de Maverick Viñales amb ells fins al final de la temporada, quan ambdues parts han decidit rescindir de mutu acord el seu contracte, es prendran més endavant.

"Les decisions relatives a futures carreres es prendran després d'una anàlisi més detallada de la situació i de noves converses entre Yamaha i el pilot", s'explica en la nota.

jll/jap