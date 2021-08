L’equip absolut del Roses Platja ha obtingut un meritori tercer lloc a la cinquena Copa d’Espanya organitzada per la RFEF a Melilla. El conjunt empordanès s’ha batut amb molt de coratge davant dels millors equips estatals de futbol platja aconseguint batre el Levante per 3-2 en el partit decisiu per pujar al podi. La final ha estat guanyada pel CD San Francisco mallorquí amb un ajustat 9-8 enfront del CD Melistar.

Dani Haro, capità i president del Roses Platja, fa una valoració «molt positiva» d’aquesta bona classificació final. «Hem participat amb l’equip més jove del campionat, tots els jugadors som de Roses i la mitjana d’edat ha estat de dinou anys, comptant que jo sóc el més veterà amb trenta-dos. Aquesta temporada vam iniciar un relleu generacional que està donant els seus fruits, com ja es va veure a la Lliga Nacional».