L’empordanès Lluís Puigbert, ciclista màster 50 del Club Ciclista Roses, sempre ha estat un aficionat de les curses extremes, i, la veritat, sempre ens sorprèn. I si primer ho feia creuant els Pirineus, o travessant els Alps, del llac Leman al Mediterrani, ara ho fa amb un vuit mil sense precedents: participant en la Race Across France (RAF), una prova d’ultra resistència que, entre el 24 i el 27 de juliol, recorre cims i muntanyes conegudes de França. La competició ofereix quatre tipus de recorreguts: un de 300 quilòmetres, un de 500, un 2.600 i un de 1.100. Puigbert va fer aquest darrer, i el va completar en 76 hores. A més, va quedar en una posició envejable: 19è d’un total de 150 participants; tot un repte.

El cert, però, és que aquest no era el primer cop que participava en aquesta cursa, ja que el 2019 ja la va acabar, però aquest cop ha millorat el seu palmarès: «Érem 150, corríem totes les categories juntes, i estic molt content d’haver aguantat i del resultat. A més, he millorat el temps, ja que l’he fet en dues hores menys, tot i que soc dos anys més vell», destaca amb humor.

Ara bé, una prova com aquesta, on la concentració i l’esforç són bàsics, no és gens fàcil de completar; hi ha moments de tots colors. «La veritat és que a part de la preparació física pura, s’ha de fer una preparació mental. Durant la cursa s’ajunten moltes coses: el cansament, les hores, la situació... Hi va haver un dia que al migdia estàvem a 38 graus i a la nit de cop la temperatura va baixar a 10. Hi ha molts moments que entre el cansament acumulat i la falta de son et planteges: ‘que estàs fent?’. A més és una cursa molt solitària. Has de tenir força resistència mental per fer quilòmetres i anar passant hores», diu.

Malgrat tot, ho té clar: ha gaudit com el que més. «Realment, són curses que enganxen i el recorregut és excepcional. Surts del Mediterrani, vas per tota la Provença, puges el Mont Ventoux, que és un monument de muntanya, després vas als Alps... Tot el recorregut és preciós, i per tant, venen moltes ganes de tornar-hi», explica tot pensant ja en l’edició de l’any vinent. En aquesta ha tingut el suport d’Olympia 2 i Veslab.com.

I és que aquest tipus de cursa són la seva passió. «El ciclisme fa molts anys que el practico, però més que el quilometratge, a mi m’agrada pujar muntanyes. Si la mateixa cursa fos en planer, segurament no m’agradaria tant». Esperem que durant molts anys més, Lluís Puigbert pugui gaudir de la muntanya i continuar sent un campió de les competicions d’alta resistència.