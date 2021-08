L'Estadi Olímpic i centenars d'esportistes han posat aquest diumenge el punt final als Jocs Olímpics de Tòquio 2020 en una Cerimònia de Clausura carregada de simbolisme, tradició i, sobretot, llum i color per acomiadar "els Jocs de l'esperança" i obrir un nou cicle olímpic que desembocarà, el 2024, a París.

"Heu creat màgia en aquests Jocs. Heu estat més ràpids, heu arribat més alt i heu estat més forts perquè heu estat junts. Aquest és un poderós missatge de solidaritat i pau. En aquests temps difícils, vosaltres doneu al món el més preuat dels regals: l'esperança. Això ens dona fe en el futur. Els Jocs de Tòquio han estat els Jocs de l'esperança, la solidaritat i la pau. El poble japonès pot estar orgullós del que ha aconseguit", ha apuntat el president del Comitè Olímpic Internacional (COI), Thomas Bach.

De nou sense públic general a l'Estadi Olímpic de Tòquio, l'acte ha començat amb un vídeo dels millors moments de cita olímpica amb l'atenta mirada, entre d'altres, de l'emperador Naruhito i del president de França, Emmanuel Macron, com a màxim representant del país que acollirà els propers Jocs, els de París 2024.

Totes les banderes, després de la del Japó, han entrat al recinte, amb l'eufòrica karateka Sandra Sánchez, que dijous passat es va proclamar campiona de kata en l'estrena olímpica del seu esport, portant l'ensenya espanyola.

Com la talaverana, molts protagonistes en aquestes dues setmanes han desfilat com a banderers, com l'italià Marcell Jacobs, sorprenent campió de 100 i 4x100 metres; o la neerlandesa Sifan Hassan, or en 5.000 i 10.000 metres i bronze en 1.500, abans que comencés l'espectacle de llum i color a l'estadi.

Milers de partícules de llum han volat, gràcies a l'estudi Moment Factory, per formar els anells olímpics, mentre el centre del recinte s'il·luminava per donar pas a la Tòquio Ska Paradise Orchestra. L'ambient, fins llavors solemne, s'ha tornat festiu mentre sonaven els concordes de l’’Himne de l'alegria', rebut amb eufòria pels centenars d'esportistes que ja s'amuntegaven per acomiadar els Jocs.

La cerimònia ha prosseguit amb el tradicional lliurament de medalles de la marató, que per primera vegada coronarien a l'Estadi Olímpic amb les dones al costat dels homes. El kenyà Eliud Kipchoge ha rebut l'or d'un podi masculí que han completat el neerlandès Abdi Nageeye i el belga Bashir Abdi, amb el seu compatriota Peres Jepchirchir a la mateixa posició en la categoria femenina per davant de la també kenyana Brigid Kosgei i la nord-americana Molly Seidel.

L'espectacle ha continuat, i la tradició s'ha obert pas amb vídeos en què els organitzadors han presentat, com a la Cerimònia d'Inauguració, més mostres de la cultura japonesa, com els balls Ainu (Hokkaido), Ryukyu Eisa (Okinawa) o Nishimonai Bon Odori, la dansa de difunts de la prefectura d'Akita.

PARÍS INAUGURA LA SEVA OLIMPÍADA

Llavors, ha arribat el torn del relleu, just després de l'himne olímpic que ha interpretat el cantant d'òpera Tomotaka Okamoto. La governadora de Tòquio, Yuriko Koike, ha lliurat la bandera olímpica al president del Comitè Olímpic Internacional (COI), Thomas Bach, que al seu torn l'ha cedit a l'alcaldessa de París, Anne Hidalgo. Mentre, a l'esplanada de la Torre Eiffel, milers de francesos celebraven l'arribada de la nova Olimpíada de París amb la bandera més gran del món.