El pilot espanyol Jorge Martín (Ducati) ha guanyat aquest diumenge el Gran Premi d'Estiria, la desena cita del Mundial de MotoGP, en una jornada que ha començat accidentada, amb bandera vermella i una nova sortida en una segona cursa a 27 voltes, i que finalment ha conclòs amb el triomf de l'espanyol, primer en MotoGP per a ell, amb Joan Mir (Suzuki) segon i Fabio Quartararo (Yamaha), líder del Mundial, al podi.

Jorge Martín tanca de la millor manera el seu increïble cap de setmana al Red Bull Ring, al GP d'Estiria. Dissabte va signar la pole position, la primera de la seva carrera, i aquest diumenge s'ha emportat la victòria, també la primera en la categoria regna. Dues estrenis fulgurants per celebrar amb magnificència, i a més guanyant amb una moto satèl·lit de Ducati, cosa que tampoc no havia passat abans, com tampoc un triomf del Pramac Racing.

L'espanyol va ser tercer a Doha, en la segona cita d'aquest Mundial, i aconsegueix així el seu segon podi en sis carreres aquest any en MotoGP. Només sis carreres, sí, perquè es'n va perdre quatre per la seva lesió triple amb tres facturis, dues a la mà i una al peu, en caure a Portimao al GP de Portugal, i no va poder tornar fins al GP de Catalunya.

Ha fet una gran cursa. No ha sortit bé en la primera sortida, però l'accident entre Pedrosa i Savadori l'ha beneficiat perquè, en la segona sortida, ha estat un coet i no s'ha avançar. Malgrat que momentàniament sí ha cedit la iniciativa, aviat ha recuperat la primera posició i ha lluitat amb un Joan Mir que ho ha provat fins que no ha pogut més; Martinator era inassolible a Spielberg.

Joan Mir ha estat segon, per davant de Fabio Quartararo, el líder del Mundial. El balear retalla alguns punts, no gaires, perquè no ha pogut avançar a Jorge Martín i després que Jack Miller (Ducati), que provava d'avançar al 'Diable' i posar més distància entre tots dues, hagi caigut en la lluita. Bona cursa per a Mir, de totes maneres, un rellotge excepte en un error puntual quan provava de caçar a Martín.

Ha estat una cursa en la qual Álex Rins (Suzuki), setè, Marc Márquez (Repsol Honda), vuitè, el seu germà Álex Márquez (Honda), novè i Dani Pedrosa, retirat i llaura amb KTM i de tornada en aquesta cursa de manera puntual en què ha acabat desè, han entrat al Top 10. Fora s'ha quedat un Francesco Bagnaia (Ducati) que ha començat liderant però, en la segona i definitiva sortida, tot es li ha creuat fins a acabar lluny dels primeres posicions i amonestat.