El FC Barcelona ha guanyat aquest diumenge el Trofeu Joan Gamper en tombar a la Juventus (3-0) en el primer partit de l'era 'post Messi', en un dia històric marcat pel comiat de l'argentí a l’Auditori 1899 d'un Camp Nou que també, com Messi, es va quedar sense el Gamper.

Per un tema d'aforament, per a poder acollir espectadors, el trofeu del club blaugrana en honor al seu fundador s'ha jugat a l’Estadi Johan Cruyff de la Ciutat Esportiva. Estadi que, amb aquests 2.924 aficionats en les graderies, ha ovacionat a Leo Messi en el minut 10 de partit.

Messi ja no estava, i no vestirà més de blaugrana. Podria haver plorat Joan Gamper i perdre el Barça el trofeu estiuenc, però la veritat és que el Barça ha estat més encertat que una Juventus que per moments ha dominat, i els de Ronald Koeman han guanyat, amb gols de Memphis Depay, Martin Braithwaite i Riqui Puig, el duel.